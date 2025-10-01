México

León Larregui responde a las acusaciones de playback tras los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros

El músico asegura que la gente presente sabe la verdad y se muestra agradecido por el apoyo de sus verdaderos seguidores

Por Luis Angel H Mora

Guardar
León Larregui de Zoé en
León Larregui de Zoé en el segundo día del Vive Latino 2025. Crédito: Infobae México | Rubi Martinez

Un nuevo episodio de controversia sacude a la banda mexicana de rock Zoé luego de que su vocalista, León Larregui, fuera señalado en redes sociales por presuntamente realizar playback durante los conciertos que la agrupación ofreció el 28 y 29 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

Las críticas surgieron a raíz de varios videos difundidos en X (antes Twitter) donde usuarios afirman notar un desfase entre el movimiento de boca de Larregui y la pista de audio durante la interpretación de la canción “Nunca”.

Algunos mensajes se viralizaron rápidamente: “El compa ni ganas le echó para disimular que cantaba. Si quieren tirar su dinero a la basura, vayan a conciertos.”, escribió un usuario, en tanto que otro comentó: “Zoé: Porque las personas están molestas, ya que pagaron 4 mil pesos para ver al mariguano de León Larregui hacer playback en todo su concierto”.

El vocalista León Larregui de
El vocalista León Larregui de la banda mexicana de rock Zoé durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Sin embargo, los fieles fanáticos de Zoé reaccionaron de inmediato en defensa del grupo y su vocalista. Compartieron grabaciones de temas como “Arrullo de estrellas” y “Dead”, señalando errores en la letra por parte de Larregui, lo que para muchos contradice cualquier idea de actuación pregrabada. “Para que vean que no hace playback”, señalaron acompañando los vídeos como evidencia de que el show es interpretado en vivo.

La polémica subió de tono hasta que un usuario cuestionó directamente a Larregui sobre las acusaciones, obteniendo una respuesta contundente: “La gente que ha estado ahí saben que esta declaración es falsa!”. Más adelante, el cantante compartió otra publicación en tono irónico: “Las abejas se acercan a la miel, las moscas a la merd!! Me Dijo um amigo querido!”, lanzando una indirecta a quienes lo critican por redes sociales, dando a entender que cada quien elige de qué lado estar.

Este 05 de julio, León
Este 05 de julio, León Larregui ofrecerá un concierto en el palacio de los deportes Crédito: Cuartoscuro

Pese a la controversia, León Larregui se mostró conciliador y agradecido con sus seguidores. “Todo mi amor a ustedes”, escribió en otra publicación, y más tarde se mostró positivo respecto al resultado de los conciertos: “El concierto del 28 de septiembre fue uno de los más hermosos que he realizado en mi vida”, dejando en claro que prefiere enfocarse en lo vivido sobre el escenario y la energía positiva de su público antes que en los rumores.

La polémica sobre el supuesto playback parece quedar zanjada por la postura del propio vocalista, quien, fiel a su estilo, respondió sin filtros y con un mensaje que llamó a dejar atrás la negatividad y celebrar la autenticidad de los shows en vivo.

Temas Relacionados

León LarreguiZoéEstadio GNP SegurosConciertos Méxicoplaybackredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 1 de octubre

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Piden a Sheinbaum gestionar la devolución del “Penacho de Moctezuma” en Austria

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos emitió su exhortó y aclaró que el transporte de la pieza histórica no es imposible

Piden a Sheinbaum gestionar la

Quintana Roo inaugura el primer Centro de Monitoreo de Sargazo de México y Latinoamérica

Ayudará a reducir el impacto del fenómeno, proteger la biodiversidad marina, salvaguardar la salud de las comunidades costeras y garantizar la competitividad turística

Quintana Roo inaugura el primer

Cómo hacer un refresco natural de jamaica con jengibre y menta, una receta hidratante y refrescante

Prepara a través de un proceso de fermentación una gaseosa saludable con ingredientes naturales que poseen vitaminas y minerales

Cómo hacer un refresco natural

El mejor aceite antienvejecimiento eficaz para generar colágeno natural y rejuvenecer el rostro, cuello y manos

Especialistas en dermatología advierten que la formación natural de colágeno disminuye con el paso del tiempo

El mejor aceite antienvejecimiento eficaz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan agresión sexual de policía

Reportan agresión sexual de policía activo de Guasave a menor de edad, FGE no da resultados a 4 meses de la denuncia

Hallan huevos de tortuga, drogas y armas en tres cateos en Miahuatlán, hay cuatro detenidos

La DEA arresta en Phoenix, Arizona, a mexicano con más de 40 kilos de metanfetamina y fentanilo

Operativos en Zacatecas: 16 detenidos, campamentos desmantelados y un arsenal incautado

Semar y Ejército buscan a los responsables de ataque armado e incendio en hacienda de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Vica Andrade sufre otra dolorosa

Vica Andrade sufre otra dolorosa pérdida tras la muerte de Memo del Bosque: “Mi mamita partió”

‘El Guana’ aclara si tiene un amorío con productora de ‘La Casa de los Famosos México’

Belinda reacciona a acusaciones de presunta infidelidad de Lupillo Rivera en su contra: “No hablo de personas irrelevantes”

El Malilla, Eme Malafe y Gabito Ballesteros se suman a la nueva temporada de VGLY: cuándo y dónde verla

“No está aprendiendo nada”: Redes tunden a Nodal tras decir que tener ansiedad ‘es un privilegio’

DEPORTES

Difunden agresión de aficionados del

Difunden agresión de aficionados del América contra seguidor de Pumas: así inició el pleito | Video

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026