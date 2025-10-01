León Larregui responde a las acusaciones de playback tras los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros

León Larregui de Zoé en el segundo día del Vive Latino 2025. Crédito: Infobae México | Rubi Martinez

Un nuevo episodio de controversia sacude a la banda mexicana de rock Zoé luego de que su vocalista, León Larregui, fuera señalado en redes sociales por presuntamente realizar playback durante los conciertos que la agrupación ofreció el 28 y 29 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

Las críticas surgieron a raíz de varios videos difundidos en X (antes Twitter) donde usuarios afirman notar un desfase entre el movimiento de boca de Larregui y la pista de audio durante la interpretación de la canción “Nunca”.

Algunos mensajes se viralizaron rápidamente: “El compa ni ganas le echó para disimular que cantaba. Si quieren tirar su dinero a la basura, vayan a conciertos.”, escribió un usuario, en tanto que otro comentó: “Zoé: Porque las personas están molestas, ya que pagaron 4 mil pesos para ver al mariguano de León Larregui hacer playback en todo su concierto”.

El vocalista León Larregui de la banda mexicana de rock Zoé durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 16 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Sin embargo, los fieles fanáticos de Zoé reaccionaron de inmediato en defensa del grupo y su vocalista. Compartieron grabaciones de temas como “Arrullo de estrellas” y “Dead”, señalando errores en la letra por parte de Larregui, lo que para muchos contradice cualquier idea de actuación pregrabada. “Para que vean que no hace playback”, señalaron acompañando los vídeos como evidencia de que el show es interpretado en vivo.

La polémica subió de tono hasta que un usuario cuestionó directamente a Larregui sobre las acusaciones, obteniendo una respuesta contundente: “La gente que ha estado ahí saben que esta declaración es falsa!”. Más adelante, el cantante compartió otra publicación en tono irónico: “Las abejas se acercan a la miel, las moscas a la merd!! Me Dijo um amigo querido!”, lanzando una indirecta a quienes lo critican por redes sociales, dando a entender que cada quien elige de qué lado estar.

Este 05 de julio, León Larregui ofrecerá un concierto en el palacio de los deportes Crédito: Cuartoscuro

Pese a la controversia, León Larregui se mostró conciliador y agradecido con sus seguidores. “Todo mi amor a ustedes”, escribió en otra publicación, y más tarde se mostró positivo respecto al resultado de los conciertos: “El concierto del 28 de septiembre fue uno de los más hermosos que he realizado en mi vida”, dejando en claro que prefiere enfocarse en lo vivido sobre el escenario y la energía positiva de su público antes que en los rumores.

La polémica sobre el supuesto playback parece quedar zanjada por la postura del propio vocalista, quien, fiel a su estilo, respondió sin filtros y con un mensaje que llamó a dejar atrás la negatividad y celebrar la autenticidad de los shows en vivo.