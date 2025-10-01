Hombres interceptan y agreden al activista Arturo Islas y a su familia: “La violencia digital se convirtió en física”

A través de un video en su cuenta de Instagram, el creador digital expuso detalles de un incidente ocurrido durante un evento privado. (@arturoislasallende, Instagram)

El ambientalista y conductor Arturo Islas Allende, conocido por sus campañas en defensa de los animales y su presencia en televisión, denunció haber sido víctima de un ataque junto con su familia. El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre durante un evento privado en la Ciudad de México, y ha encendido la conversación digital en torno a la seguridad de los activistas.

“Uno de los videos que más trabajo me ha costado grabar”

A través de un video compartido en Instagram, Islas relató con visible angustia el momento en que cuatro hombres lograron ingresar al recinto con identificaciones falsas para confrontarlo frente a sus hijos.

“Les pido un minuto de su valioso tiempo. Quiero decirles que el pasado 27 de septiembre fui víctima, junto con mi familia, de un acto horrible. Me siento responsable de hacerlo público; es uno de los videos que más trabajo me ha costado grabar, porque se trata de activismo sobre mí, y nunca me ha gustado usar las redes para hablar de mí”, explicó.

El conductor destacó que su hija de seis años sufrió un ataque de pánico por la agresión, lo que convierte este episodio en uno de los más difíciles de su vida personal y profesional.

El activista Arturo Islas denunció públicamente que él yu su familia fueron víctima de agresiones de parte de animalistas Crédito: @arturoislasallende, Instagram

De la violencia digital al ataque físico

Arturo Islas subrayó que este ataque es consecuencia de años de agresiones en línea. “En los últimos dos años se me ha llamado traficante y se me ha insultado con adjetivos despectivos. Me he quedado callado, no por cobardía, sino porque no creo que la mejor manera sea generar más violencia digital”, recordó.

Sin embargo, advirtió que lo vivido marca un punto de quiebre: “La violencia digital rebasó los límites y se convirtió en violencia física. Lo sucedido no puede normalizarse”.

El ambientalista lamentó que los agresores se presentaran como defensores de animales: “Lo triste es que quienes lo hicieron se hacen llamar animalistas; duele ver cómo personas que dicen defender la vida la vulneran de esa forma”.

Una figura entre la polémica y el activismo

Islas ha sido un personaje controversial. Aunque es reconocido por su activismo, también ha enfrentado acusaciones públicas sobre presunto tráfico de especies y cuestionamientos acerca de su relación con el caso de la jirafa Benito y el elefante Big Boy. Figuras como la influencer Yael Ruiz y el ex Acapulco Shore Luis ‘Potro’ Caballero han dado voz a estas denuncias en podcasts y programas de entretenimiento, lo que generó una fuerte ola de críticas hacia él en redes sociales.

A pesar de las acusaciones, que hasta ahora no se han confirmado judicialmente, Islas ha defendido su trayectoria y asegura que su compromiso ha sido dar visibilidad al maltrato animal.

Potró reveló información que obtuvo en una entrevista para su podcast. Y acusó a Arturo Islas Allende de presunto trafico de animales. (RS)

“Nadie merece vivir con miedo”

En su mensaje, el conductor pidió detener la espiral de odio que se traslada del terreno digital al físico. “La violencia no debe existir. Incluso han buscado cosas de mi pasado para dañarme. Nadie debería ser atacado por lo que fue o por atreverse a actuar distinto”, afirmó.

Mientras el video sigue acumulando miles de reacciones, seguidores y detractores debaten en redes sociales si el ataque está vinculado con las polémicas previas o con su activismo. Lo cierto es que el episodio dejó al descubierto un escenario alarmante: la delgada línea entre la crítica en internet y la agresión directa en la vida real.