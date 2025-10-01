México

Feria del Pozole 2025: dónde y cuándo disfrutar de gran variedad de este plato típico

El evento culinario más esperado de la región regresa con su edición número 17, prometiendo sabores únicos, retos para comelones y una explosión de cultura y música en el corazón

Por Armando Guadarrama

La Feria del Pozole Xochitepec
La Feria del Pozole Xochitepec 2025 reunirá a las principales pozolerías del municipio con una amplia variedad de sabores (Archivo)

La próxima edición de la Feria del Pozole Xochitepec 2025, en el estado de Morelos, promete una experiencia culinaria y cultural sin precedentes, con la inclusión de un concurso gastronómico que busca destacar la creatividad de los cocineros locales y una competencia singular para quienes deseen demostrar su afición por este emblemático platillo mexicano.

El Ayuntamiento de Xochitepec ha confirmado que la celebración se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en el Zócalo de Xochitepec, con actividades programadas desde las 9:00 hasta las 22:00 horas.

Durante la presentación oficial, el alcalde Roberto Gonzalo Flores Zúñiga anunció que la feria, en su 17ª edición, reunirá a las principales pozolerías del municipio, que ofrecerán una amplia gama de variantes del platillo, entre las que destacan el pozole blanco, rojo, verde, de pollo, cerdo, camarón y costilla.

El mandatario subrayó la presencia del único pozole negro del país, al que definió como “arte y orgullo 100 por ciento xochitepequense”, según sus declaraciones en la rueda de prensa.

El evento se celebrará del
El evento se celebrará del 17 al 19 de octubre en el Zócalo de Xochitepec, con actividades de 9:00 a 22:00 horas (IG)

El evento no solo se centrará en la degustación gastronómica, sino que también contará con una cartelera cultural y exhibiciones de deportes autóctonos.

El viernes 17 de octubre se celebrará el tercer aniversario de Son y Danzón, con la participación de la Acerina Danzonera y la Inolvidable Sonora Santanera.

El sábado 18, el público podrá disfrutar de un concierto a cargo de la Banda San Fernando, mientras que el domingo 19 el cierre estará a cargo de la agrupación Salsa Picante.

La feria contará con el
La feria contará con el único pozole negro del país, orgullo culinario de Xochitepec (IG)

El Ayuntamiento de Xochitepec espera que la feria represente un impulso económico para los comerciantes, artesanos y productores de la región. Además, se ha anunciado la realización del concurso gastronómico “Sabores de Xochitepec, de la Tradición a la Innovación”, que premiará la originalidad y el talento de cocineras, cocineros y emprendedores locales.

Entre las actividades más llamativas, se encuentra una competencia destinada a reconocer a la persona capaz de consumir la mayor cantidad de platos de pozole en un tiempo limitado, así como la llegada de los Juegos Tradicionales y Autóctonos de la Conade.

El Gobierno de México reconoce al pozole como “uno de los tesoros de la cocina nacional”, un reconocimiento que se refleja en la diversidad de ferias y festivales dedicados a este platillo en todo el país.

El evento impulsará la economía
El evento impulsará la economía local beneficiando a comerciantes, artesanos y productores de la región (IG)

La Feria del Pozole Xochitepec 2025 se presenta como una oportunidad para celebrar la riqueza gastronómica y cultural de la región, en un ambiente que, en palabras del alcalde, será “una feria totalmente familiar” donde tanto niños como adultos podrán disfrutar de una experiencia única.

