Detienen a hombre que privó de la libertad a 17 personas extranjeras en Chihuahua

Entre las personas liberadas hay dos menores de edad

Por Luis Contreras

El hombre capturado (FGE Chihuahua)
El hombre capturado (FGE Chihuahua)

Un hombre que mantenía privadas de su libertad a 17 personas fue detenido en Chihuahua con armas de fuego y equipo táctico, entre las las personas rescatadas hay menores de edad, uno de 17 y otro de cinco años.

Los hechos sucedieron en Ciudad Juárez, en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Senderos de San Isidro. En el lugar fue capturado en flagrancia Luis Ángel C. B. a quien se le acusa de delitos de tráfico de personas y acopio.

Fue el 23 de septiembre que elementos de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos y de la Unidad de Investigación de Adolescentes Infractores en conjunto con miembros del Ejército llegaron a la calle Sendero de los Yuncos y Monte Blanco.

Los uniformados se dieron cuenta que había 17 personas privadas de su libertad, todas en situación de movilidad y originarias de las naciones de Ecuador, Honduras, México, El Salvador y Brasil. Los menores de edad quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración (INAMI).

Las personas rescatadas (FGE Chihuahua)
Las personas rescatadas (FGE Chihuahua)

El hombre fue asegurado junto con cinco pistolas, cada una con cargador, así como bolsas con más de 100 cartuchos útiles. A dicho sujeto también le fueron aseguradas un par de mochilas, en una de ellas había pantalones, camisolas, guantes , fornituras con aditamentos y botas negras.

“Luis Ángel C. B., quedó a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de proceder con las investigaciones pertinentes por estos hechos”, es parte del informe compartido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Fotografías compartidas por las autoridades muestran al grupo de personas rescatadas, además del hombre capturado.

Detienen a mujer estadounidense acusada de tráfico de migrantes

La mujer de 23 años
La mujer de 23 años fue entregada a las autoridades de sus país (FGE Chihuahua)

Al ser Chihuahua una entidad fronteriza, en el estado han sido realizadas operaciones relacionadas con actividades de tráfico de personas. El pasado 26 de junio la Fiscalía de Chihuahua informó el aseguramiento y entrega a las autoridades estadounidenses de Michelle “G”.

Dicha persona era requerida en el país vecino del norte debido que cuenta con una orden de aprehensión en su contra al estar acusada del delito de contrabando de personas en situación de movilidad, por lo cual era considerada prófuga.

Fue en Ciudad Juárez que elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) realizaron al entrega a los US Marshalls. Lo anterior tras su arresto en la calle Rodolfo Ogarrio de la colonia Obrera.

