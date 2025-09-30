Lupita TikTok confirma boda con Ricardo “N”, quien fue detenido por presunto abuso

La influencer reveló detalles sobre la situación legal de su pareja. (TikTok: @lupitatiktokmx)

Lupita TikTok se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras revelar sus planes para casarse con Ricardo “N”, quien permanece en reclusión por distintas denuncias en su contra. Entre las acusaciones figuran presuntos delitos de violencia sexual y posible feminicidio relacionados directamente con Lupita, lo cual ha polarizado la opinión pública.

La noticia fue difundida por la creadora de contenido, conocida en plataformas digitales por mostrar su vida personal. El anuncio de la boda se realizó durante una entrevista con el programa de YouTube Beristime, donde la creadora de contenido confirmó la decisión de contraer matrimonio con el padre de su hija fallecida, a pesar de las circunstancias legales que envuelven al caso.

“Perfecto, muy bien. Ya nada más estoy esperando y estoy haciendo muchas oraciones”, explicó Lupita Guzmán al confirmar que Ricardo “N” pronto saldrá libre.

Tras su detención en mayo de 2025, se dio a conocer que Ricardo “N” también enfrentaba una carpeta de investigación por el delito de supuesta trata de personas. (TikTok: @lupitatiktokmx)

“Si muy pronto (vamos a volver a vivir juntos). Me voy a casar (...). Es sorpresa (no tengo nada preparado). Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho“, declaró y rechazó las versiones de los presuntos abusos contra ella y por la diferencia de edad que se lleva la pareja.

Según TV Azteca Noticias, organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres han seguido el caso con atención. El anuncio de la boda ha motivado reacciones diversas entre usuarios, colectivos y expertos legales, quienes señalan la importancia de esclarecer los hechos y garantizar procedimientos judiciales imparciales.

Por ahora, la fecha exacta de la ceremonia no ha sido divulgada por Lupita y el proceso legal de Ricardo “N” continúa en curso.

Asimismo en agosto, la influencer ya había compartido su versión sobre los hechos relativos a su familia y la situación legal de su pareja sentimental. En agosto de 2025, por medio de un video publicado en YouTube, la joven relató episodios personales y ofreció declaraciones sobre Karely, su hija fallecida, así como detalles sobre Ricardo “N”.

Lupita Guzmán actualmente vive con sus padres. (Facebook Lupita TikTok)

En su relato, Lupita TikTok abordó el momento en que las autoridades ingresaron a su domicilio para detenerlo. La joven indicó que durante el operativo, las fuerzas de seguridad contemplaron también detenerla, pero logró contactar a familiares y a su representante para evitar que quedara en reclusión como su pareja.

Fue en mayo de 2025, que Ricardo “N” fue detenido y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Ya que fue señalado como presunto responsable de actos de violencia en agravio de Lupita TikTok y de la muerte de su hija, aunque la defensa ha negado de manera categórica su participación.