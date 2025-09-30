México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

Por primera vez, los conciertos en el Auditorio Benito Juárez contarán con boletos numerados, permitiendo a los visitantes disfrutar de todas las actividades sin preocuparse por apartar lugar

Por Armando Guadarrama

Guardar
Zoé, Caifanes y Sebastián Yatra
Zoé, Caifanes y Sebastián Yatra destacan en la cartelera del festival que celebrará su 60 aniversario. (Infobae México / Jesús Avilés)

La celebración de los 60 años de las Fiestas de Octubre en Guadalajara marcará un hito en 2025, con una programación que destaca por la diversidad de artistas y actividades gratuitas en el Auditorio Benito Juárez.

Este recinto, epicentro de la música y el entretenimiento durante el evento, ofrecerá acceso sin costo adicional a una amplia gama de conciertos incluidos con la entrada general, lo que refuerza el carácter inclusivo de la festividad.

La edición 2025 de las Fiestas de Octubre se desarrollará del 3 de octubre al 4 de noviembre, periodo en el que se espera la asistencia de más de 1,1 millones de visitantes. El evento, considerado uno de los más relevantes en el occidente de México, transformará el Área Metropolitana de Guadalajara en un punto de encuentro para la música, la cultura y el esparcimiento familiar.

Presentación del elenco de las
Presentación del elenco de las Fiestas de Octubre 2025. (Foto: @fiestasdeoctubre, Instagram)

El Auditorio Benito Juárez será nuevamente el escenario principal, rodeado de juegos mecánicos, puestos de comida y zonas de entretenimiento nocturno, que incluirán tanto áreas de antros como de restaurantes para prolongar la experiencia festiva.

El cartel de conciertos gratuitos en el Auditorio Benito Juárez reúne a figuras de distintos géneros y trayectorias. Entre los artistas confirmados para presentaciones sin costo adicional destacan Sebastián Yatra (3 de octubre), Zoé (6 de octubre), Caifanes (10 de octubre), Los Ángeles Azules (15 de octubre), Morat (22 de octubre), Grupo Frontera (25 de octubre), Carlos Vives (28 de octubre), Intocable (31 de octubre), Bad Gyal (1 de noviembre), María José (2 de noviembre) y el espectáculo de Leyendas Gruperas (3 de noviembre), que reunirá a Los Yonic’s, Los Muecas, Los Freddy’s, Los Caminantes y Los Zamacona.

Todos estos conciertos estarán disponibles para quienes adquieran la entrada general a la Zona General de las Fiestas de Octubre.

El Auditorio Benito Juárez será
El Auditorio Benito Juárez será el epicentro de la música y el entretenimiento durante las Fiestas de Octubre 2025 (Foto: Sistema de Información Cultural)

La directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ), Lorena Martínez Ramírez, anunció que las gradas del auditorio continuarán siendo de acceso gratuito, mientras que las zonas preferenciales tendrán precios que oscilarán entre $200 y $2.200.

Martínez Ramírez explicó que, como novedad, los asientos serán numerados para mejorar la experiencia de los asistentes: “Hoy tenemos la novedad de que los asientos serán numerados porque queremos que la gente realmente disfrute las fiestas y no tenga que apartar su lugar desde temprano… esta vez estará incluido un boleto numerado para que puedan disfrutar de las actividades mientras empieza el concierto de la noche”, detalló la funcionaria.

La estructura del evento contempla cuatro grandes áreas temáticas. El Área Central estará inspirada en las haciendas agaveras y los Pueblos Mágicos de Jalisco. El Pasillo de los Cuerpos de Agua ofrecerá un recorrido por destinos emblemáticos como Puerto Vallarta y Chapala. El Pasillo de la Identidad Artesanal presentará exhibiciones de artesanías, gastronomía y actividades para todas las edades. Finalmente, el Ágora Central funcionará como el escenario principal de los conciertos.

La fiesta musical se enciende
La fiesta musical se enciende con la llegada de Los Ángeles Azules y Morat, quienes ofrecerán shows gratuitos incluidos con la entrada general, asegurando ambiente y ritmo para todos los gustos (Reuters)

La programación diaria incluirá happenings a las 18:30 horas, espacios fotográficos estratégicos, atracciones innovadoras y la tradicional Canica Azul, que este año se renovará como un recorrido por los dulces típicos de Jalisco en colaboración con Dulces de la Rosa. Además, se sumarán juegos mecánicos inmersivos, actividades culturales coordinadas con la Secretaría de Cultura y un homenaje especial a Marco Antonio Muñiz.

Las entradas para las zonas preferenciales estarán disponibles tanto en preventa online como en taquillas oficiales. Con una oferta que abarca desde espectáculos musicales hasta expresiones culturales y actividades para toda la familia, las Fiestas de Octubre 2025 consolidan su posición como uno de los eventos más esperados en Guadalajara.

Temas Relacionados

Fiestas de OctubreGuadalajaraJaliscoAuditorio Benito Juárezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: detienen a hombre que portaba un arma en Centro Médico Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX reubicará a comerciantes y locatarios del STC para mejorar el servicio a usuarios

Adrián Rubalcava se comprometió a atender la demanda de las asociaciones de locatarios para su correcto funcionamiento

Metro CDMX reubicará a comerciantes

Ronald Johnson celebra cooperación entre México y EEUU en materia de seguridad

Después de varias mesas de trabajo en esta materia, ambos países trabajan para detener el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos y de armas hacia México

Ronald Johnson celebra cooperación entre

Cómo preparar un pay de chocolate con galletas: una receta fácil, rápida y sin horno

Esta es la forma más sencilla de hacer este delicioso postre

Cómo preparar un pay de

Cofepris advierte falsificación de condones: estas son las señales para identificarlos

Los condones pirata pueden romperse durante su uso, exponiendo a infecciones diversas, además de embarazos no deseados

Cofepris advierte falsificación de condones:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a conductor

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Esto sí es despecho’ prepara segundo concierto en CDMX con estas invitadas especiales

Este es el setlist de los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Revelan el nombre de la supuesta persona que pidió la salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI