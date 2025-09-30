México

La vez que Omar Chaparro descubrió el amor secreto de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo: “Él tenía una relación”

El conductor llegó a rememorar cómo fue que se enteró

Por Zurisaddai González

(Instagram/Archivo)
(Instagram/Archivo)

La confesión de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México ha reavivado uno de los episodios más comentados en la vida sentimental de Eugenio Derbez.

La actriz compartió que vivió una dolorosa infidelidad que le rompió el corazón, y aunque no mencionó nombres, usuarios en redes sociales no tardaron en relacionar su testimonio con el comediante, con quien mantuvo un noviazgo a mediados de los 2000.

La anécdota volvió a traer a la conversación pública el inicio de la relación de Derbez con Alessandra Rosaldo, actual esposa del actor. Justamente sobre esos primeros años de romance, Omar Chaparro reveló en 2023 cómo descubrió que su amigo estaba perdidamente enamorado de la cantante, aun cuando él mantenía otra relación.

Alessandra Rosaldo y su historia
Alessandra Rosaldo y su historia de amor con Eugenio Derbez tras dichos de Dalílah Polanco. (Instagram/Cuartoscuro)

Dalílah Polanco y la infidelidad que muchos atribuyeron a Eugenio Derbez

Durante la dinámica llamada Triángulo de las verdades” en La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco relató que creyó estar en una relación estable, hasta que pequeñas señales la hicieron sospechar de una traición. La actriz narró cómo descubrió fotografías de su entonces pareja junto a otra mujer, lo que confirmó sus peores presentimientos.

“Se me rompió el corazón”, dijo al recordar el momento en que vio la revista con las imágenes. Aunque intentó continuar la relación, reconoció que cayó en una etapa tóxica hasta que finalmente se separó.

Tras la transmisión, varios usuarios de redes sociales aseguraron que se trataba de su historia con Eugenio Derbez, con quien mantuvo una relación que terminó en 2006.

Dalílah Polanco contó la vez
Dalílah Polanco contó la vez que le fueron infiel. (LCDLFM/Cuartoscuro)

Los rumores crecieron al recordarse declaraciones previas de Alessandra Rosaldo, quien aceptó que ambos estaban comprometidos sentimentalmente con otras personas cuando comenzó su romance con el comediante:

“Ninguno de los dos lo buscamos, ninguno quiso lastimar a nadie e hicimos lo posible por separarnos y no vernos. Yo terminé la relación que yo tenía. Él la parte de su historia la tendría que contar él”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

Omar Chaparro: “Él tenía una relación”

Un año antes, en marzo de 2023, Omar Chaparro revivió en su programa Tu-Night con Omar Chaparro cómo se enteró de la relación secreta entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

“Su relación fue muy en secreto... Alessandra y Eugenio, por lo mismo, él tenía una relación. Estaba con Sarah Bustani...”, comentó el conductor.

Aunque Rosaldo lo interrumpió para decir “no (haciendo énfasis de que no se trataba de esa persona)” y evitar dar más detalles, Chaparro continuó relatando que fue durante la grabación de un proyecto para el Mundial de Alemania 2006 cuando notó a Derbez distinto.

“Lo vi... lo noté y le dije: ‘¿Estás muy enamorado?’”, recordó.

Alessandra complementó la anécdota asegurando que Derbez mismo le contó cómo Chaparro le insistió hasta descubrir su secreto:

“Que tú le estuviste insistiendo de ‘ya, dime de quién’ y él te decía no, no, no’ y que tú le dijiste: ‘Alessandra Rosaldo’”.

Chaparro confirmó: “Sí, y que él no lo creía, esta como... se asustó porque dijo va a salir, ya todo el mundo lo sabe. Me dijo: ‘Por favor, dime cómo te enteraste’, le dije: ‘lo adiviné’, y él: ‘es imposible que lo hayas adivinado’”.

La confesión de Omar Chaparro, sumada al testimonio de Dalílah Polanco, reaviva las especulaciones sobre las etapas más complicadas y polémicas en la vida amorosa de Eugenio Derbez.

El conductor contó la historia hace unos años (Youtube Tu-Night con Omar Chaparro)

Temas Relacionados

Dalílah PolancoEugenio DerbezOmar ChaparroAlessandra Rosaldomexico-entretenimiento

