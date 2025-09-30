Aarón Mercury reacciona a “Aldrón”, su shippeo con Aldo de Nigris: “No me gusta tanto”

Aldrón, uno de los shippeos más populares del reality show (captura de pantalla)

La salida de Aarón Mercury de La Casa de los Famosos México encendió la conversación en redes sociales sobre la amistad que mantuvo con Aldo de Nigris durante su estancia en el programa.

Y es que los fans han impulsado un ‘shippeo’ entre ambos, Esto debido a los gestos de afecto, cariño y la cercanía que los caracterizó dentro del reality.

En los primeros días del show, las especulaciones vinculaban a Aarón Mercury con Elaine Haro, sin embargo, la dinámica cambió conforme avanzaron las semanas. La transmisión en vivo del show mostró, en más de una ocasión, a Aldo y Aarón compartiendo momentos tiernos, intercambio de elogios, abrazos e incluso paseos tomados de la mano, provocando emoción entre sus fanáticas.

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos. (ViX)

La sintonía entre ambos no pasó desapercibida para el público, que recopiló los videos más destacados y los difundió en redes, generando gran interacción entre los fanáticos.

Después de que Aarón Mercury resultara el último eliminado antes de la final, el creador de contenido tuvo la oportunidad de descubrir el fenómeno que habían generado sus interacciones con Aldo en el exterior. Lejos de incomodarlo, el popular influencer optó por tomárselo con humor y esto fue lo que comentó.

¿Qué dijo Aarón de su shippeo con Aldo de Nigris?

El joven opinó de "Aldron". (Crédito: Cuéntamelo Ya)

Fue en Cuéntamelo Ya donde el creador de contenido se enteró de la existencia de “Aldron”, su shippeo con el sobrino de Poncho de Nigris. La producción del programa de televisión le mostro un clip que recopilaba sus mejores momentos con el regiomontano, y cuando finalizó, expresó:

“Soporta, Abelito, así es la vida. No es quién lo haga primero sino quién lo haga mejor, y yo lo hice mejor. Pero shippeo no me gusta tanto, porque suena a algo que no es real y nuestra relación era real. Aldrón confirmado”.

Las declaraciones de Aarón Mercury provocaron eufóricas reacciones de sus fanáticas en las redes sociales, siendo un momento dulce entre tantas quejas. Recordemos que la salida del joven de La Casa de los Famosos México no ha estado exenta de controversia. Según las encuestas y por lo que se podía ver en internet, Aarón, junto al resto del equipo Noche, era de los favoritos no sólo para llegar a la final, sino también para ganar o ser uno de los finalistas.

Pese a este apoyo, resultó eliminado, lo que ha encendido quejas en redes sociales sobre un supuesto fraude a cargo de la producción del reality show.