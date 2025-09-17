México

Hermano de Aarón Mercury reacciona al shippeo del influencer con Aldo de Nigris: “Hacen un clic perfecto”

Los habitantes protagonizaron un beso antes de la ‘fiesta mexicana’ del reality show de Televisa

Por Jazmín González

Aarón Mercury y Aldo de
Aarón Mercury y Aldo de Nigris son el 'shippeo' de La Casa de los Famosos México. (captura de pantalla)

Aarón Mercury y Aldo de Nigris se han vuelto protagonistas de varios momentos dentro de La Casa de los Famosos México, pues su cercanía y buena amistad han creado un ‘shippeo’ entre el público.

En un principio, el creador de contenido fue relacionado con la actriz Elaine Haro, pero con el paso de las semanas algunos comentarios entre él y el sobrino de Poncho de Nigris ocasionaron un nuevo ‘shippeo’.

El shippeo entre ambos cada vez es más intenso en redes sociales Crédito: 130Kriss (X)

Hermano de Aarón Mercury reacciona al ‘shippeo’ del influencer con Aldo de Nigris

Entre dimes y diretes sobre la buena relación que los habitantes han demostrado tener en el reality show 24/7, Rodrigo Glez, hermano de Mercury, fue cuestionado al respecto.

De acuerdo con el joven, la relación del influencer con Aldo de Nigris no va más allá de una amistad, pues han logrado hacer un buen clic debido a que tienen edades similares.

“No pues a mí me parece como una relación de hermanos. Tienen humor muy similar, son de la edad, hacen un clic perfecto. Aparte uno güerito y uno pelinegro hacen el contraste perfecto”, expresó.

Aldo de Nigris y Aaron
Aldo de Nigris y Aaron Mercury. (ViX)

Debido a que la buena relación entre Mercury y el regiomontano ha traído cuestionamientos sobre la sexualidad, Rodrigo Glez aseguró que ese tipo de dudas no le generan conflicto.

“No, para nada, se los he dicho muchas veces. Nosotros sabemos y estamos tan seguros de nuestra sexualidad que una cosa así, se toma como a broma”, agregó.

Aldo de Nigris y Aarón Mercury se besan en La Casa de los Famosos México

Sin embargo, en medio del ‘shippeo’ que se ha vuelto protagonista del reality show de Televisa, Aldo de Nigris y Aarón Mercury regalaron un “romántico” momento en la casa que emocionó a sus seguidoras.

Todo ocurrió previo a la ‘fiesta mexicana’ que celebraron el pasado 12 de septiembre. Mientras todos los habitantes estaban sentados en la sala, Aldo y Aarón bromeaban entre ellos, cuando de pronto, De Nigris invitó a Abelito a oler su perfume.

Memes y reacciones de Aldo
Memes y reacciones de Aldo de Nigris y Aaron Mercury. (Captura: X)

Posteriormente, se acercó Mercury y también olió el perfume, pero mientras se agachaba al cuello aprovechó para besar rápidamente la cabeza de su compañero.

Se veía venir”, comentó Alexis Ayala en medio de la risa de todos.

El momento se volvió viral en redes sociales, pues además, a lo largo de la fiesta, los participantes continuaron con su “coqueteo” con algunos bailes.

"Neta que trae Aldo hoy, siento que en cualquier momento se besa a Aarón", “Este arroz ya se coció” y “Te entiendo Aldo, yo también vería así a Aarón si lo tuviera enfrente”, son algunos de los comentarios que han hecho los internautas.

