Yuridia rompe el silencio sobre el tema "Qué agonía" y manda contundente mensaje a 'haters': "Yo no saqué a Ángela"

Recientemente la cantante compartió un video donde interpreta en solitario el famosos sencillo como parte de su gira "Sin Llorar Tour 2025"

Por Cinthia Salvador

Recientemente la cantante compartió un
Recientemente la cantante compartió un video donde interpreta en solitario el famosos sencillo como parte de su gira "Sin Llorar Tour 2025". (YouTube)

Yuridia aclaró públicamente su postura ante la reciente polémica en la que se vio envuelta por la versión del tema “Qué Agonía” en la que no participa Ángela Aguilar. La artista compartió por medio de sus redes sociales un mensaje dirigido a sus seguidores después de recibir comentarios que señalaban la supuesta exclusión de la hija de Pepe Aguilar en el sencillo, lo que generó múltiples reacciones sobre la relación entre ambas intérpretes.

“Quiero aclarar algunas cosas que a mí ya no em están gustando. Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el p**do del ‘hate’ hacia Ángela Aguilar. No me usen a mí para tirarle ‘hate’ a ninguna persona y tengo dos cosas que decirles”, explicó la sonorense.

La compositora mexicana enfatizó que jamás tomó la decisión de apartar a la joven cantante de este proyecto. Aseguró que la nueva versión de “Qué Agonía” representa una propuesta artística en solitario y que la logística sobre con quién comparte escenario o grabaciones responde a criterios personales y creativos. “No tomen decisiones por mí ni armen historias que no existen”, sostuvo Yuridia en una transmisión, en respuesta a quienes aplaudieron que la menor de la dinastía Aguilar no apareciera en dicha grabación.

La colaboración entre Ángela y
La colaboración entre Ángela y Yuridia se lanzó en 2023. (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

A lo largo de la comunicación, la intérprete pidió a su público no involucrarla en campañas negativas o comentarios ofensivos que han ido dirigidos hacia Ángela Aguilar. “No me metan en su hate”, comentó. La artista recomendó no dividir a la audiencia por preferencias musicales ni fomentar la hostilidad entre fanáticos.

“Yo no saqué a Ángela Aguilar, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantarla conmigo o sin mí, cuando ella quiera”, aseguró.

El lanzamiento del sencillo donde lo interpreta solamente Yuridia, fue publicado el pasado 23 de septiembre en el canal oficial de YouTube de la cantante. Un video que corresponde a la grabación de su concierto en la Plaza de Toros México, realizado el 5 de abril de 2025, donde Yuridia consiguió consolidarse como la primera mujer en agotar la totalidad del recinto con un espectáculo en formato 360°.

“Yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira que es sola. Porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows, así no funcionan las cosas”, expresó.

Yuridia aseguró que la audiencia
Yuridia aseguró que la audiencia no debe llegar al punto de tirar 'hate' en redes. (IG: @angela_aguilar_)

El concierto formó parte de la gira “Sin Llorar Tour 2025” y el material fue registrado para el primer álbum en vivo de la intérprete, titulado “Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México)“.

Por otro lado, Yuridia abordó el tema de las críticas que la familia Aguilar continúa recibiendo. “Yo creo que ellos ya a este punto entendieron el mensaje que el público quiere mandarles. La segunda cosa que quiero decirles es que, si ustedes quieren mandar un mensaje hacia un artista, lo mejor es dejar de escucharlo. Ya meterte a redes a tirar ‘hate’ se me hace demasiado

