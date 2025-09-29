Un tiburón ataca al científico mexicano Mauricio Hoyos en Costa Rica: así fue como logró salvarse

La isla del Coco, situada a más de 500 kilómetros del litoral del Pacífico de Costa Rica, alberga diversas especies de tiburones, incluidos el martillo, el punta blanca y el galápago. FOTO: Archivo

El biólogo marino mexicano, Mauricio Hoyos Padilla, fue atacado este fin de semana por un tiburón mientras buceaba en la isla del Coco, en Costa Rica, donde encabezaba una expedición de la Coalición One Ocean Worldwide.

El doctor Hoyos Padilla, que lleva décadas estudiando a los tiburones, fue mordido el pasado sábado en la cara y cabeza por un tiburón galápago (Carcharhinus galapagensis), por lo que de inmediato fue llevado a tierra firme para ser atendido por los guardacostas.

El doctor Luis Fernández, médico de Bomberos, explicó que los paramédicos controlaron el dolor y vigilaron en todo momento al ciéntifico mexicano durante el traslado a Puntarenas, donde fue atendido de urgencia.

La isla del Coco, situada a más de 500 kilómetros del litoral del Pacífico de Costa Rica, alberga diversas especies de tiburones, incluidos el martillo, el punta blanca y el galápago, siendo este último el responsable del ataque.

Este es el estado de salud del biólogo mexicano, Mauricio Hoyos

Después de 30 horas de traslado a la ciudad de San José, este lunes 29 de septiembre, Hoyos fue ingresado a la Clínica Bíblica, donde se mantiene bajo observación.

Jorge Serendero, director de For the Oceans, afirmó que la supervivencia del biólogo fue posible gracias al profesionalismo de los guardaparques y paramédicos de la isla del Coco.

“Todos los miembros de la coalición estamos consternados y preocupados por su condición, pero tenemos esperanzas en que pronto tendremos noticias positivas, está en buenas manos, con excelente personal médico”, señaló.

Así fue el ataque a Mauricio Hoyos en Isla del Coco

El doctor Mauricio Hoyos, reconocido por su labor en la conservación de tiburones, intentaba marcar a un ejemplar de cuatro metros de largo para el control de especies.

El médico Luis Fernández, de la Benemérita, explicó que el tiburón se volteó y mordió a Hoyos en la cabeza durante la maniobra de marcaje.

La organización destacó que este tipo de ataques es extremadamente raro.

El tiburón martillo es otra especie que habita en Isla de Coco, en Costa Rica. FOTO: Archivo

El trabajo coordinado de los guardaparques de la Isla del Coco y los paramédicos de Bomberos permitió que Hoyos recibiera atención inmediata y fuera trasladado de forma segura para recibir tratamiento, logrando estabilizar su condición.

En la expedición participaban también las organizaciones Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation.

Entre los reconocimientos obtenidos por Hoyos figuran el de Investigador del Año 2018 por Fins Attached y Shark Guardian 2022 por Shark Project International.