México

Tras años de proceso, Isaac Saúl O. recibe 50 años de sentencia por el feminicidio de Esli Viridiana en Michoacán

Un tribunal dictó la pena máxima a Isaac Saúl O. luego de asesinar a su esposa en 2020

Por Aura Reyna

El hombre salió de Michoacán
El hombre salió de Michoacán y se traslado a Hidalgo para evadir la justicia (Fiscalía de Michoacán)

La Fiscalía de Michoacán impuso la pena máxima de 50 años de prisión a Isaac Saúl O. por el feminicidio de su pareja, Esli Viridiana N., ocurrido en 2020.

El fallo, dictado el 26 de septiembre de 2025 constituye la sanción más severa prevista por la ley para este tipo de delitos.

En un inicio, Isaac “N” habría intentado fingir que su esposa había fallecido en un intento de robo.

El caso de Esli Viridiana

Familiares de la víctima de feminicidio se manifiestaron afuera de la sala de Oralidad de Zitácuaro hace un par de días (FB/ José Iván Ochoa)

El caso se originó el 6 de enero de 2020, cuando Esli Viridiana N. fue asesinada por su esposo, Isaac Saúl O., quien era médico de profesión y ex servidor público.

De acuerdo con la investigación, ambos se encontraban dentro de un vehículo cuando el agresor utilizó un arma de fuego para privar de la vida a la víctima.

De acuerdo con información de medios locales, el ahora sentenciado habría declarado que su esposa falleció en un intento de robo.

La Fiscalía Especializada en Feminicidio asumió la investigación, aplicando una perspectiva de género para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del agresor.

Las diligencias permitieron reunir pruebas suficientes que vincularon a Isaac Saúl O. con el crimen, lo que llevó a la solicitud de una orden de aprehensión en su contra.

Durante el proceso de búsqueda, las autoridades obtuvieron información de que el responsable había salido de Michoacán y se había trasladado al estado de Hidalgo para evadir la acción de la justicia.

Ante esta situación, la FGE solicitó la colaboración de las autoridades de esa entidad, que lograron la detención de Isaac Saúl O. en octubre de 2022. Tras su captura, el acusado fue vinculado a proceso y puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento.

En el juicio oral, el Ministerio Público presentó las pruebas recabadas, las cuales resultaron determinantes para que el tribunal emitiera un fallo condenatorio.

El sentenciado recibió la pena máxima de 50 años de prisión, conforme a la legislación vigente al momento de los hechos, y se le impuso además el pago correspondiente por la reparación del daño.

Con este resultado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reiteró su determinación de actuar con firmeza ante los delitos que atentan contra la vida de las mujeres, reafirmando su propósito de llevar ante la justicia a quienes cometan actos de violencia de género en la entidad.

