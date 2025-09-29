México

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Las autoridades municipales aseguran que alertaron con anticipación una posible escalada de violencia

Por Luis Contreras

Guardar
Parte de los operativos en
Parte de los operativos en la zona (SSP Guerrero)

Durante el domingo 28 de septiembre en Chilpancingo, Guerrero, fueron quemadas por lo menos tres unidades de transporte, entre ellas una camioneta con pasajeros. Lo anterior derivó en la suspensión del servicio.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran la unidad consumiéndose por el fuego. “Se puso fea la cosa”, expresa uno de los sujetos que es testigo de la quema del vehículo.

Los primeros reportes indican que una mujer y su nieta no pudieron alejarse de las llamas, lo que provocó quemaduras en la espalda de la mujer referida.

Gobierno municipal pide apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

Poco después de las 6:00 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó sobre acciones operativas que continuaban en la región centro, las cuales están encabezadas por Daniel Antonio Ledesma, titular de la institución de seguridad.

Fueron desplegados agentes de la Policía Estatal en las diversas vías de comunicación, así como en las principales entradas y salidas. “Se han instalado puestos de atención ciudadana y los servicios de videovigilancia permanecen en alerta permanente, con el objetivo de fortalecer la seguridad, atender de manera inmediata cualquier situación y salvaguardar la integridad de la población”.

Municipio pide apoyo a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Chilpancingo pidió a las autoridades federales que brinden apoyo por la violencia en la entidad.

“Ante los hechos registrados recientemente, hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Federación, en particular a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que, en el ámbito de sus competencias, brinden el respaldo necesario y fortalezcan acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

El informe municipal señala que, con anterioridad, ya se había notificado de un posible brote de violencia en la capital. La publicación de las autoridades municipales incluye tres documentos fechados el 11 de agosto, 8 y 24 de septiembre.

Parte de lo compartido por
Parte de lo compartido por las autoridades municipales (Facebook/Gobierno Municipal de Chilpancingo 2024-2027)

Uno de los archivos alerta sobre la presencia de personas armadas y drones, procedentes de Amojileca y Jaleaca de Catalán, mismos que se desplazan con dirección al poblado del Ocotito.

“Al temerse un posible enfrentamiento, se solicitó la presencia de fuerzas federales, a la vez que el Encargado de Despacho estableció comunicación con mandos del Ejército Mexicano y Policía Estatal”, indica uno de los documentos.

Poco después de la solitud de ayuda, alrededor de la 1:30 de la tarde, la SSP estatal aseguró que trabajan de manera coordinada con las fuerzas de nivel federal.

Temas Relacionados

GuerreroChilpancingoClaudia SheinbaumOmar García HarfuchNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Con las herramientas tecnológicas los criminales expanden su capacidad de violencia del mundo real a los entornos digitales

Cómo el Cártel de Sinaloa

Qué tan bueno es tomar jugo de betabel todos los días para reducir problemas de presión arterial

Es importante completar tratamientos médicos con mejoras a la alimentación

Qué tan bueno es tomar

SEP confirma por qué se suspenden 17 días la clases en el Ciclo escolar 2025-2026

El calendario oficial contempla ciertas fechas en las que no será necesario acudir a la escuela

SEP confirma por qué se

Mexicanos piden no colocar ofrendas minimalistas para Día de Muertos

Esta tradición está a poco más de un mes, internautas recuerdan las críticas hacia Yuya

Mexicanos piden no colocar ofrendas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómo el Cártel de Sinaloa

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Fans acusan a Zoé de hacer playback en su primer concierto en el foro GNP

Mexicanos llevan letreros de paraderos de camión a Europa y otros destinos turísticos

Esta es la mejor manera de recorrer los 32 estados de México, según la Inteligencia Artificial

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

DEPORTES

Julio César Chávez es internado

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda