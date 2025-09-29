Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Parte de los operativos en la zona (SSP Guerrero)

Durante el domingo 28 de septiembre en Chilpancingo, Guerrero, fueron quemadas por lo menos tres unidades de transporte, entre ellas una camioneta con pasajeros. Lo anterior derivó en la suspensión del servicio.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran la unidad consumiéndose por el fuego. “Se puso fea la cosa”, expresa uno de los sujetos que es testigo de la quema del vehículo.

Los primeros reportes indican que una mujer y su nieta no pudieron alejarse de las llamas, lo que provocó quemaduras en la espalda de la mujer referida.

Gobierno municipal pide apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum

Poco después de las 6:00 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó sobre acciones operativas que continuaban en la región centro, las cuales están encabezadas por Daniel Antonio Ledesma, titular de la institución de seguridad.

Fueron desplegados agentes de la Policía Estatal en las diversas vías de comunicación, así como en las principales entradas y salidas. “Se han instalado puestos de atención ciudadana y los servicios de videovigilancia permanecen en alerta permanente, con el objetivo de fortalecer la seguridad, atender de manera inmediata cualquier situación y salvaguardar la integridad de la población”.

Municipio pide apoyo a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Chilpancingo pidió a las autoridades federales que brinden apoyo por la violencia en la entidad.

“Ante los hechos registrados recientemente, hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Federación, en particular a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que, en el ámbito de sus competencias, brinden el respaldo necesario y fortalezcan acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

El informe municipal señala que, con anterioridad, ya se había notificado de un posible brote de violencia en la capital. La publicación de las autoridades municipales incluye tres documentos fechados el 11 de agosto, 8 y 24 de septiembre.

Parte de lo compartido por las autoridades municipales (Facebook/Gobierno Municipal de Chilpancingo 2024-2027)

Uno de los archivos alerta sobre la presencia de personas armadas y drones, procedentes de Amojileca y Jaleaca de Catalán, mismos que se desplazan con dirección al poblado del Ocotito.

“Al temerse un posible enfrentamiento, se solicitó la presencia de fuerzas federales, a la vez que el Encargado de Despacho estableció comunicación con mandos del Ejército Mexicano y Policía Estatal”, indica uno de los documentos.

Poco después de la solitud de ayuda, alrededor de la 1:30 de la tarde, la SSP estatal aseguró que trabajan de manera coordinada con las fuerzas de nivel federal.