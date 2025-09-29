México

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

El proceso de ruptura se había visto reflejado en redes sociales, pero tenían poco tiempo de haber celebrado su aniversario

Por Mariana L. Martínez

La pareja comparte la crianza
La pareja comparte la crianza de sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret, de 17 y 14 años REUTERS/Steve Marcus

La presunta separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi dos décadas de matrimonio surge después de que TMZ informara que la pareja habría comenzado a vivir en domicilios distintos desde principios del verano.

Según ese medio, “varias fuentes con conocimiento directo” aseguraron que la actriz australiana y el músico neozelandés estarían atravesando una crisis que los llevó a tomar caminos separados, pese a los esfuerzos de Kidman por mantener la unidad familiar.

El distanciamiento entre Nicole Kidman y Urban se habría producido desde el inicio del verano, según información que se había difundido por distintos medios, pero la pareja ha decidido poner fin a su relación tras dos décadas juntos, compartiendo la crianza de sus dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

El distanciamiento entre Kidman y Urban se habría producido desde el inicio del verano, según información publicada inicialmente por TMZ y confirmada posteriormente por medios como Page Six y People. Estas fuentes señalan que el cantante de country habría tomado la iniciativa de la ruptura y ya reside en una nueva vivienda en Nashville, separada del hogar familiar. Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la separación.

El aniversario número 19 de la boda fue conmemorado por Kidman el 25 de junio de 2025, cuando compartió en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro junto a Urban con el mensaje: “Feliz aniversario, cariño”. En contraste, el cantante no realizó ninguna publicación pública para esa fecha, y sus últimas imágenes junto a la actriz en redes sociales datan de mayo.

La última aparición pública conjunta de la pareja fue en junio, durante un partido de fútbol en Nashville.

Kidman y Urban se casaron
Kidman y Urban se casaron en 2006 en Sídney, en una ceremonia católica con más de 200 invitados REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Nicole y Keith acababan de celebrar su aniversario

A finales de agosto, Kidman publicó en Instagram una serie de imágenes bajo el título de “recuerdos del verano”, en las que se la veía en conciertos y playas acompañada de sus hijas, su hermana y algunos sobrinos, pero sin la presencia de Keith Urban. Por su parte, el músico ha continuado con su gira, con su próxima presentación programada para el 2 de octubre en Hershey, Pensilvania.

Este es el primer proceso de separación para Urban y el segundo para Kidman, quien estuvo casada previamente con Tom Cruise entre 1990 y 2001. De esa unión, la actriz tiene dos hijos adoptivos, Connor, de 30 años, e Isabella, de 32, con quienes mantiene escaso contacto.

