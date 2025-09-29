Marcos Valdés, hermano de Cristian Castro viola las reglas y es expulsado de ‘La Academia’ de VLA

La expulsión de Marcos Valdés de 'La Academia VLA' marca la semifinal del reality musical (Foto: Captura de pantalla)

El desenlace de la semifinal de ‘La Academia VLA’ estuvo marcado por un giro inesperado cuando Marcos Valdés fue expulsado del programa tras una decisión de la producción motivada por la ruptura de las reglas.

El incidente se produjo después de que el artista, con más de cuatro décadas de trayectoria, solicitara públicamente intercambiar su lugar con Daniela Parra, quien se encontraba en riesgo de eliminación.

En palabras del propio Valdés, “Daniela apenas va empezando, por lo que él tomaba el riesgo de irse a la nominación”, una declaración que evidenció su intención de proteger la permanencia de la joven concursante.

La intervención de Marcos Valdés no pasó desapercibida para el jurado. Durante una pausa comercial, Kiko Campos, juez del reality, comunicó que la acción de Valdés constituía una infracción a las normas del concurso, lo que obligaba a su salida inmediata.

La producción evaluó la petición del hijo de ‘El Loco Valdés’ y resolvió aceptar que Daniela Parra continuara en la competencia, pero estableció como condición la expulsión de Valdés. Al regresar al aire, Sergio Sepúlveda transmitió la decisión al público, confirmando la eliminación de Valdés, quien expresó que “Daniela merece quedarse en el proyecto por su historia de resiliencia”.

La producción de 'La Academia VLA' decide expulsar a Marcos Valdés tras romper las reglas para salvar a Daniela Parra (Instagram)

La noche de semifinales también estuvo marcada por la eliminación de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien abandonó la competencia tras la votación del público. De este modo, el grupo de finalistas quedó conformado por Ana Sofía Sánchez, Daniela Parra, Padre José de Jesús Aguilar, Fernanda Ostos, Martín Quezada y Luis Fernando Peña, quienes se enfrentarán en la última gala del certamen.

El regreso de ‘La Academia VLA’ al matutino de Azteca Uno ha generado gran expectación, al tratarse de un formato que fusiona espectáculo, competencia y la nostalgia asociada a uno de los realities más emblemáticos de la televisión mexicana.

Esta edición, integrada en el programa Venga la Alegría, reúne a ocho celebridades que ponen a prueba su talento vocal y su capacidad escénica ante un jurado exigente, compuesto por figuras como María del Sol, Nadia, Sylvia Pantoja y Kiko Campos. La producción confirmó la participación de Daniela Parra y Marcos Valdés entre los concursantes, aunque aún quedan nombres por anunciar, lo que incrementa la expectativa en torno a la competencia.

Imelda Tuñón queda fuera de la competencia y se definen los finalistas de 'La Academia VLA' (Captura de pantalla YouTube Venga la Alegría)

El conductor Sergio Sepúlveda sintetizó el espíritu del certamen al afirmar: “El reality de canto más emocionante de la televisión está muy cerca, pero decidir quién será el ganador de La Academia VLA requiere experiencia, profesionalismo, temple y mano dura”.

La primera temporada dejó una marca indeleble, con Viviann Baeza coronándose campeona tras interpretar “Creo en mí” y superando a Ferka, quien emocionó con “No me queda más”. Aquella final evidenció que en este concurso cada interpretación puede definir el futuro artístico de los participantes.

La nueva temporada de ‘La Academia VLA’ se transmitirá de lunes a viernes a las 8:55 horas, consolidando su presencia en la programación de Azteca Uno. El atractivo del formato reside en la combinación de disciplina, emoción y espectáculo, donde los concursantes no solo enfrentan la evaluación de expertos, sino que también deben conquistar a una audiencia activa en cada presentación.

La nueva temporada de 'La Academia VLA' se transmitirá de lunes a viernes a las 8:55 horas por Azteca Uno (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Este escenario representa una oportunidad para que las celebridades se reinventen y sorprendan al público, demostrando que la fama no garantiza el éxito en un escenario que exige voz y carácter.