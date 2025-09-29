México

Doja Cat anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el “Ma Vie World Tour” de la rapera estadounidense

La cantante incluirá a México, Brasil y Argentina en su gira Ma Vie World Tour, marcando su debut como cabeza de cartel en América Latina y desatando la emoción entre sus seguidores

Por Armando Guadarrama

Doja Cat anuncia nuevas fechas
Doja Cat anuncia nuevas fechas para su gira mundial Ma Vie World Tour 2026, con conciertos en América Latina, Europa, Reino Unido y América del Norte (Ocesa)

Doja Cat ha anunciado nuevas fechas para su gira mundial Ma Vie World Tour en 2026, que incluirá conciertos en América Latina, Europa, Reino Unido y América del Norte.

El recorrido comenzará en São Paulo, Brasil, y visitará ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Dublín, Londres, Lisboa, París, Chicago, Denver, Vancouver, Los Ángeles, Las Vegas, Miami y Toronto, finalizando con una presentación principal en el Madison Square Garden de Nueva York el 1 de diciembre de 2026.

La expansión de la gira responde al lanzamiento de Vie, el quinto álbum de estudio de Doja Cat, publicado el 26 de septiembre de 2025 a través de Kemosabe Records / RCA Records. El Tour Ma Vie, promovido por Live Nation, representa la mayor serie de conciertos de la artista hasta la fecha y su debut como cabeza de cartel en regiones como Australia, Nueva Zelanda, Asia y América Latina.

El tour responde al lanzamiento
El tour responde al lanzamiento de Vie, el quinto álbum de estudio de Doja Cat, publicado en septiembre de 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Los boletos para el concierto en México, programado para el 18 de febrero de 2026 en el Palacio de los Deportes, estarán disponibles en preventa Banamex el 8 de octubre, y posteriormente podrán adquirirse en taquillas o en www.ticketmaster.com.mx.

Además, la gira ofrecerá paquetes y experiencias VIP, que incluyen boletos premium, acceso al CLUB VIE VIP Lounge, artículos de regalo exclusivos y más, con detalles disponibles en vipnation.com.

En los últimos meses, Doja Cat ha presentado su sencillo “Jealous Type” en los MTV Video Music Awards 2025 junto a Kenny G y lanzó el video musical de la misma canción.

El año anterior, la artista publicó el álbum de lujo Scarlet 2 CLAUDE, que incluyó éxitos como Attention”, “Paint The Town Red yAgora Hills.

Paint The Town Red permaneció tres semanas en el puesto número 1 de la lista Billboard Hot 100, siendo la primera canción de rap en lograrlo en 2023, y lideró la Billboard Global 200 durante cuatro semanas consecutivas. Por su parte, “Agora Hills” alcanzó el número 1 en Top 40 Radio en febrero de 2024 y llegó al puesto 7 en la Billboard Hot 100.

Los boletos para los conciertos
Los boletos para los conciertos en México estarán disponibles en preventa Banamex el 8 de octubre y en Ticketmaster (REUTERS/Daniel Cole/Archivo)

Desde su debut en Soundcloud en 2013 con 16 años, Doja Cat ha acumulado más de 36 mil millones de streams a nivel mundial y ha sido reconocida con 5 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards, 5 MTV Video Music Awards, 3 BMI Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 1 GRAMMY y 1 NAACP Image Award, además de 19 nominaciones a los premios GRAMMY.

Su álbum Planet Her debutó en el número 1 de Billboard Top R&B Albums y generó el mayor número de streams en Spotify en un solo día para un álbum de una rapera. La canción “Kiss Me More” con SZA está certificada 5 veces platino por la RIAA y superó los 3 mil millones de streams.

La gira Ma Vie World
La gira Ma Vie World Tour de Doja Cat incluirá su debut como cabeza de cartel en Australia, Nueva Zelanda, Asia y América Latina (Ocesa)

Tras el lanzamiento de Scarlet en 2023, certificado platino por la RIAA, Doja Cat encabezó su primera gira principal por Norteamérica y fue cabeza de cartel en Coachella 2024. Su más reciente álbum, Vie, rinde homenaje a las décadas de los 70, 80 y 90 con un enfoque contemporáneo, consolidando su posición como una de las voces más influyentes de su generación.

