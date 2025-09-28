México

PRI asegura que ha asumido sus errores tras ser comparados con Morena: “Mismos vicios y corrupción”

El debate sobre la permanencia del partido revolucionario resurge tras la serie ‘PRI: Crónica del fin’, que analiza su influencia en la política mexicana

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Izquierda (PRI)| Derecha (Morena)
En la red social X, la cuenta Sociedad Civil México compartió un fragmento del documental “PRI: Crónica del Fin”, producido por la periodista Denise Maerker en VIX donde se retoman señalamientos sobre similitudes entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena.

En la publicación enfatizan que “El PRI nunca muere: solo reencarna” y sostiene que actualmente esas prácticas se reflejan en Morena, fenómeno al que denominan PRIMOR.

Destacaron que continúan las mismas prácticas, liderazgos y corrupción del priismo tradicional, reiterando que “La democracia no se construye con reciclaje del poder”.

El mensaje está acompañado por una fragmento del material de Vix, donde a parece el exsenador panista, Diego Fernández de Cevallos, este afirma que el “PRI es informal, hoy está más fuerte que nunca, nada más se quitaron la chaquetita tricolor y se pusieron una moradita”.

La cuenta Sociedad Civil México seguida por diversas figuras políticas de la derecha mexicana como la senadora Kenia López Rabadán y la excandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Que cada quien cargue con su historia”

Crédito: X(@PRI_Nacional)
La cuenta del PRI respondió a Sociedad Civil México negando cualquier relación con la alianza nombrada como "PRIMOR".

Afirmaron que el PRI se identifica con los colores verde, blanco y rojo, mientas que el color guinda corresponde a Morena y así permanecerá en la próxima boleta electoral, enfatizaron que cada partido debe a sumir su propia historia.

El PRI manifestó que siempre ha enfrentado tanto aciertos como errores, sin intimidarse ante manifestaciones o amenazas, “Nosotros siempre hemos dado la cara, hemos asumido errores y aciertos”.

Asimismo, el partido reitero su compromiso en defender a México que, según afirmaron, han construido junto a millones de mexicanas y mexicanos.

Tras la respuesta del PRI a Sociedad Civil México, esta última manifestó estar de acuerdo y sentenció que Morena es el partido integrado por el “Cascajo...no solo de uno, de todos los partidos de oposición”.

“El priismo trascendió siglas y colores”

(Fuente)
El análisis sobre la transformación del priismo no se limita al ámbito partidista. El escritor y ensayista Juan Villoro profundiza en la dimensión cultural del fenómeno.

“Yo creo que el PRI dejó de ser un partido político y se convirtió en un estado de ánimo y en una cultura que permea la vida mexicana”, afirma Villoro en la serie. Para Villoro, la influencia del PRI no se restringe a Morena.

El autor sostiene que el priismo se manifiesta en todo el sistema político, trascendiendo siglas y colores. “¿El PRI vive en Morena? Desde luego que sí, pero también vive en otros partidos. El PRI está en los tratos entre la empresa y el gobierno, en el tráfico de influencias, en el nepotismo, en el uso corporativo de sindicatos o de instituciones para la política”, sentencia el ensayista.

“El PRI murió como partido para sobrevivir como un espíritu político que está en todos los actos mexicanos”, concluye Villoro.

