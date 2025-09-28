México

Cómo usar el bicarbonato de sodio para dejar tu auto reluciente por dentro y por fuera

Este ingrediente puede ser un excelente aliado para el cuidado de tu carro

Por Abigail Gómez

Pocas personas aprovechan los beneficios
Pocas personas aprovechan los beneficios del bicarbonato de sodio para la limpieza de su auto. (Imagen ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es un tipo de sal formada por iones de sodio y bicarbonato al que se le reconocen un gran número de aplicaciones prácticas en diferentes rubros.

Uno de sus usos mas reconocidos es en la repostería, donde es usado como ingrediente para aumentar el tamaño de la masa; sin embargo, además de este uso, también se el atribuyen importantes propiedades medicinales y aplicaciones para la limpieza del hogar.

Estas ultimas se deben a sus propiedades como la desodorización y la neutralización de ácidos, las cuales, aunque pocos lo saben, también pueden ser usadas para dar una mejor limpieza no solo al hogar sino a tu automóvil, tal como te contamos aquí.

El bicarbonato de sodio es
El bicarbonato de sodio es un compuesto químico de fórmula NaHCO₃ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como puedes usar el bicarbonato de sodio para tener un auto radiante

Como mencionamos, el bicarbonato de sodio es útil para la limpieza del auto tanto en el interior como en el exterior gracias a su capacidad desodorizante, abrasiva suave y neutralizadora de manchas. A continuación, algunas formas de uso seguras y efectivas:

Para el interior

Alfombras y tapicería

  • Espolvorea una capa fina de bicarbonato sobre alfombras y asientos.
  • Deja actuar durante 15 a 30 minutos para absorber olores.
  • Aspira completamente el polvo.

Manchas en asientos y tapetes

  • Mezcla bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta.
  • Aplica sobre la mancha con un cepillo suave o esponja.
  • Deja reposar unos minutos, frota suavemente y retira con un paño húmedo.
  • Seca la zona con una toalla limpia.

Superficies plásticas (tablero, paneles de puertas)

  • Disuelve una cucharada de bicarbonato en un litro de agua.
  • Humedece un paño limpio en la solución y limpia las superficies.
  • Seca con otro paño seco para evitar residuos.

Para el exterior

Carrocería

  • Mezcla bicarbonato con agua (una cucharada por litro).
  • Lava el auto con una esponja suave empleando la solución, prestando atención a insectos y suciedad adherida.
  • No usar fuerza excesiva para evitar rayar la pintura.
  • Enjuaga bien con agua limpia.

Rines y llantas

  • Haz una pasta con bicarbonato y agua.
  • Aplica sobre los rines y llantas, frota con un cepillo o esponja y enjuaga.
(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de sus muchos beneficios, existen algunas advertencias que debes seguir para evitar dañar algunas superficies sensibles de tu automóvil:

  • No uses bicarbonato en superficies delicadas como pantallas táctiles o paneles electrónicos.
  • Evita frotar con fuerza en plásticos o pintura para no rayarlas.
  • Enjuaga completamente cualquier resto de bicarbonato para prevenir residuos blancos o corrosión.

El bicarbonato no sustituye a los productos especializados para abrillantar, proteger plásticos o remover suciedad muy adherida, pero es una alternativa segura y económica para limpieza general y eliminación de olores.

