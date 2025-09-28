México

Cinthia Aparicio reacciona a polémica de Alexis Ayala, señalado de presunta violencia por actriz de Televisa

A través de redes sociales, la actriz dio su versión sobre su ruptura con Ayala, luego de ser aludida por él en ‘LCDLFMX’

Por Víctor Cisneros

Cinthia Aparicio respaldó a su esposo, luego de que la actriz Paty Díaz lo acusó de haberla violentado en el pasado. (@cinthiaparicio, @patydiazmx, Instagram)

La difusión del testimonio de Paty Díaz contra Alexis Ayalaen el que la actriz asegura haber sido víctima de agresiones y amenazas durante su relación hace aproximadamente 20 años— desató este fin de semana una reacción mediática que alcanzó incluso a la esposa del concursante de La Casa de los Famosos México, Cinthia Aparicio.

En un video publicado por Díaz, la actriz relata episodios dolorosos: una relación de cinco años y medio que según ella terminó por infidelidades, episodios de agresividad de Ayala y una escena en la que el actor intentó golpearla frente a su hijo. Díaz afirma que, tras sucesos repetidos, decidió proteger sus pertenencias cambiando la combinación de una caja fuerte y la contraseña de una computadora; según relata, Ayala la amenazó con quemar la casa “contigo y con tu hijo adentro”. Díaz asegura que denunció los hechos ante la policía.

La actriz contó su versión de una discusión |TikTok: @patydayz

Cinthia respalda a Alexis Ayala

La reacción de Cinthia Aparicio no fue de confrontación pública. La actriz reapareció en redes sociales publicando imágenes y mensajes de apoyo hacia Alexis, en los que pide votos para que el actor permanezca en el reality y alcance la final. En una de sus publicaciones incluso se lee la frase coloquial “Mi viejo sabroso”, mientras Aparicio evita hacer declaraciones sobre las acusaciones de Díaz y se mantiene enfocada en la competencia televisiva.

La postura de Cinthia ha sido interpretada en redes como una defensa tácita del participante; sus seguidores la ven como leal y sus detractores la acusan de minimizar la voz de la denunciante. En paralelo, el público digital se ha polarizado: hay usuarios que piden investigar a fondo las acusaciones y otros que llaman a respetar la presunción de inocencia de Ayala.

La actriz reapareció en redes sociales publicando imágenes y mensajes de apoyo hacia Alexis. (@cinthiaparicio, Instagram)

Viejas acusaciones y contexto mediático

Este no es el primer momento complicado en la historia pública de Alexis Ayala. El comediante Pepe Suárez comentó en una transmisión que la fallecida actriz Karla Álvarez le habría contado en su momento experiencias de maltrato con Ayala, versión que circula como antecedente en foros y emisiones de espectáculos. No obstante, las acusaciones de Díaz se ubican en un relato personal más reciente y detallado que ella decidió hacer público ahora.

La difusión del video y la reacción de Cinthia han reavivado el debate sobre hasta qué punto la vida privada de los participantes debe influir en la percepción pública durante un reality. Fans del programa también han mostrado división: algunos piden que la producción actúe con prudencia y que las autoridades investiguen si existen denuncias formales; otros exigen separar el espectáculo de las controversias personales.

Hasta ahora no hay información pública sobre alguna resolución legal que confirme o descarte lo narrado por Paty Díaz, más allá de la afirmación de la actriz de haber denunciado los hechos.

(Foto: Instagram/@alexisayala)

