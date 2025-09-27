Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Villa Villa sorprendió al público al dejar el micrófono por un momento y sumarse con un jalador a las labores de drenaje en la cancha. (X / Azteca Deportes)

La Liga MX volvió a ser escenario de un hecho insólito luego de que el partido entre Puebla y Chivas tuviera que retrasarse debido a la fuerte lluvia registrada en la capital poblana. El Estadio Cuauhtémoc quedó en condiciones complicadas tras los grandes charcos que cubrieron la cancha, obligando a las autoridades a posponer el encuentro para este sábado a las 17:00 horas.

Lo llamativo de la situación fue que un reportero deportivo decidió unirse al equipo de mantenimiento para colaborar en el intento de salvar el terreno de juego. Se trató de Omar Villarreal, conocido como “Villa Villa”, integrante del equipo de TV Azteca, quien sorprendió a la audiencia al tomar un jalador y sumarse a los trabajadores para sacar el agua acumulada.

El reportero fue captado micrófono en mano mientras arrastraba el agua de la cancha. (X / Azteca Deportes)

La escena fue transmitida en vivo y no tardó en volverse viral en redes sociales. Todo comenzó cuando Christian Martinoli, cronista de Azteca Deportes, le sugirió al reportero: “Por qué no mejor colaboras, ahí atrás hay para que arrastres el agua y ayudes”. Villarreal aceptó el reto y, micrófono en mano, comenzó a arrastrar el agua sobre la cancha con el implemento de mantenimiento.

El momento generó carcajadas en la transmisión. Christian Martinoli continuó el comentario en tono irónico: “Eres un Dios, un todo terreno. Lo que está haciendo Villa Villa es excelso”. Por su parte, Luis García también se unió a las bromas y añadió: “Esto es periodismo”, en clara referencia al peculiar rol que el reportero adoptó al ayudar en las labores de drenaje.

Omar Villarreal sorprendió al público al integrarse al equipo de mantenimiento durante la transmisión. Crédito: X / @AztecaDeportes

A pesar del esfuerzo colectivo, la cancha del Estadio Cuauhtémoc permaneció en malas condiciones durante más de una hora. Aunque la lluvia comenzó a disminuir y la tormenta eléctrica desapareció, los daños en el césped fueron evidentes. Los árbitros realizaron las pruebas correspondientes con el balón, verificando tanto el bote como el rodar, pero las zonas encharcadas seguían siendo un impedimento.

La Liga MX compartió un comunicado oficial sobre la reprogramación del partido.

Finalmente, la decisión fue oficial: el duelo entre Puebla y Chivas se pospuso para el día siguiente, sábado 27 de septiembre, a las 17:00 horas. Los boletos emitidos seguirán siendo válidos para el nuevo horario.

La escena de “Villa Villa” con el jalador no solo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, sino que también abrió un debate sobre las condiciones de los estadios en México frente a las lluvias intensas. Aunque el gesto del reportero fue tomado con humor, para muchos aficionados el incidente reflejó la falta de preparación de la infraestructura ante fenómenos climáticos recurrentes.