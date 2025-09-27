México

Reportan accidente de Metrobús en el bajo puente de Xola, saldo preliminar de 12 personas lesionadas

El accidente ocurrió en la línea 2 del Metrobús que va de Tacubaya a Tepalcates

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Accidente en Metrobús. Composición fotográfica
Accidente en Metrobús. Composición fotográfica

Usuarios en redes sociales reportaron un accidente de Metrobús en el bajo puente de Xola, con un saldo preliminar de 12 personas lesionadas.

El accidente ocurrió en la línea 2 del Metrobús que va de Tacubaya a Tepalcates, casi llegando a Tlalpan dos unidades del Metrobús se impactaron.

2 Unidades del Metrobús de la línea 2 chocaron en el bajopuente de Xola, al menos hay 13 lesionadas Cuenta de X @ licenciadobust1

La unidad 373 del Metrobús con dirección a Etiopía al no alcanzar a frenar, debido a la lluvia, derrapó e impactó con la siguiente unidad.

Usuarios y testigos aseguran que las unidades médicas han tardado mucho y han señalado que bajaron a los usuarios hasta que paró la lluvia. La ayuda fue brindada por parte del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acompañados por paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez.

El Metrobús ofreció un comunicado en el que señala mayores detalles sobre el accidente:

“Esta tarde, dos unidades del Metrobús estuvieron involucradas en un incidente vial con un saldo de 12 personas lesionadas, cerca de la estación Xola de la Línea 2, sobre Eje 4 Sur esquina Petén colonia Narvarte en la Alcaldía Benito Juárez. Al respecto, Metrobús informa:

Los hechos ocurrieron sobre avenida Eje 4 Sur dirección Tacubaya. El informe preliminar señala, que debido a la precipitación pluvial y al congestionamiento vial, el autobús 3308 se detuvo en la salida del bajo puente de Av. Xola cuando el autobús 373, se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambas unidades.

De inmediato ambos conductores dieron aviso al Centro de Control de Metrobús, donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar a 12 personas que resultaron lesionadas por este hecho.

Derivado de este hecho, dos personas fueron trasladadas, ninguna de gravedad.

Ambas unidades se mantuvieron en el sitio. Al tiempo llegó personal de Metrobús, de la aseguradora y la empresa operadora.

Metrobús colaborará con la autoridad en todo lo que se necesite para atender a las personas que resultaron lesionadas".

