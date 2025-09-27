México

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?

La autoridad deportiva informó que dicha decisión fue tomada a raíz de las condiciones climatológicas en el Estadio Cuauhtémoc

Por Jesús Tovar Sosa

El partido fue reprogramado. Foto:
El partido fue reprogramado. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Liga BBVA MX informó de manera oficial la reprogramación del partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2025 entre los clubes Puebla y Guadalajara (Chivas), debido a condiciones climatológicas adversas en la ciudad de Puebla.

El encuentro, inicialmente programado para la noche del viernes 26 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc, fue pospuesto a causa de una fuerte tormenta eléctrica y lluvia constante que se presentó en la zona del inmueble.

Según el comunicado emitido por la Liga MX, la decisión fue tomada en conjunto con autoridades de Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los presentes en el estadio, incluidos jugadores, cuerpo técnico, cuerpos arbitrales, personal operativo y, por supuesto, los aficionados.

“La determinación fue tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio: clubes, aficionados y cuerpos arbitrales”, señala el comunicado oficial de la liga.

La Liga MX compartió un
La Liga MX compartió un comunicado oficial sobre la reprogramación del partido.

La reprogramación del encuentro está sustentada en los artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX, los cuales establecen que los partidos pueden ser suspendidos y reprogramados por causas de fuerza mayor, incluyendo situaciones meteorológicas extremas. Dichos artículos también estipulan que el nuevo horario deberá fijarse dentro de las 24 horas siguientes a la suspensión del evento.

Nuevo horario confirmado

Como resultado, el partido entre Puebla y Chivas ha sido reprogramado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas, y se jugará en el mismo escenario, el Estadio Cuauhtémoc.

“La seguridad de todos los asistentes es prioridad de la Liga BBVA MX”, remarcó el organismo en su mensaje, agradeciendo además la comprensión tanto de los clubes como de los aficionados afectados por el cambio.

Ambos clubes aceptan la reprogramación

El partido programado para el
El partido programado para el viernes 26 de septiembre fue reprogramado. Foto: (Captura de pantalla)

Tanto el Club Puebla como el Club Guadalajara utilizaron sus redes sociales para confirmar la decisión y comunicarla a sus respectivas aficiones. Ambas instituciones mostraron comprensión ante los hechos, respaldaron la medida tomada por la liga y reiteraron su compromiso con la seguridad de todos los involucrados.

Chivas, a través de su cuenta oficial, escribió: “Por las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Club Puebla se jugará mañana, sábado, a las 17:00 hrs. ¡Hasta mañana, ChivaHermanos!”.

Por su parte, el Club Puebla también informó de forma clara: “Debido a la tormenta eléctrica, el inicio del partido será retrasado hasta nuevo aviso”.

Esta medida refuerza el compromiso de la Liga MX con la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en sus encuentros. En casos de fuerza mayor como el registrado esta noche en Puebla, el protocolo de actuación se activa inmediatamente para minimizar riesgos, cumplir con el reglamento y reprogramar el partido de forma justa y oportuna.

