La Casa de los Famosos México en vivo: este viernes 26 de septiembre

Esta noche fue revelado ante los habitantes el resultado de la última prueba por el presupuesto en donde Domino’s patrocinó un reto para armar pizzas. En esta ocasión el requerimiento fue de completar 12 pizzas, de las cuales los habitantes lograron hacer 15, lo que les dio el total del presupuesto.
Esta noche, tras una prueba final, Abelito se suma a Mar Contreras en su pase a la semana final de La Casa de los Famosos.
La prueba que se basaba en una carrera de coches a través de un dado, Abelito fue el primero en llegar a la meta, por lo que ganó su pase a la final, pero no es todo, pues con dicho triunfo su nombre salió automáticamente de la Placa de nominación.
“Cayó como un regalazo de cumpleaños”, dijo el influencer que reconoció su alegría, pues este triunfo se suma a la reciente visita de sus padres y el festejo de su cumpleaños.
Este viernes 26 de septiembre conoceremos al segundo finalista de La Casa de los Famosos México 2025, quien se unirá a Mar Contreras en la última semana de competencia. Mientras ella obtuvo su lugar con el ticket dorado, los seis habitantes restantes —Dalílah, Shiky, Alexis, Abelito, Aarón y Aldo— deberán enfrentarse en el Grand Prix, una prueba especial que definirá al siguiente finalista.
Esta dinámica, sin robo de salvación, fue anunciada por Odalys y Diego tras la gala del jueves. Aunque quien gane avanzará, aún deberá enfrentar la eliminación del domingo, donde el público decidirá su destino con votos.
Este viernes 26 de septiembre será crucial en La Casa de los Famosos México 2025. En la novena semana de competencia, tras el último proceso de nominación, seis participantes están en riesgo de salir: Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aldo De Nigris, Aarón Mercury y Abelito.
A solo una semana de la gran final, los votos del público son más importantes que nunca. Por ello, ViX anunció que, por única ocasión, los fans con cuenta Premium podrán votar hasta 20 veces durante la pregala, gala y postgala de hoy. Las votaciones regresarán a la normalidad el domingo de eliminación.