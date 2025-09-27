La Casa de los Famosos México en vivo: este viernes 26 de septiembre

Esta noche fue revelado ante los habitantes el resultado de la última prueba por el presupuesto en donde Domino’s patrocinó un reto para armar pizzas. En esta ocasión el requerimiento fue de completar 12 pizzas, de las cuales los habitantes lograron hacer 15, lo que les dio el total del presupuesto.

Abelito se convierte en el segundo finalista de la temporada

Esta noche, tras una prueba final, Abelito se suma a Mar Contreras en su pase a la semana final de La Casa de los Famosos.

La prueba que se basaba en una carrera de coches a través de un dado, Abelito fue el primero en llegar a la meta, por lo que ganó su pase a la final, pero no es todo, pues con dicho triunfo su nombre salió automáticamente de la Placa de nominación.