Andrea Chávez le entrega sombrero artesanal a Claudia Sheinbaum como símbolo de apoyo

Durante la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, a Ciudad Juárez, la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, entregó un sombrero artesanal como símbolo de apoyo y respaldo del estado fronterizo. El acto, que tuvo lugar en el estadio de béisbol “Juárez vive” e incluyó un mensaje enfático sobre la relación de la mandataria con la región.

Juárez, Chihuahua, México, 26 de septiembre de 2025.

Chávez señaló que el sombrero artesanal fue elaborado por manos trabajadoras del estado de Chihuahua, representando la identidad y solidez de la frontera norte. El gesto buscó subrayar la conexión de Sheinbaum con la comunidad local y el reconocimiento a las tradiciones de la entidad. “Hoy pude regalarle un bello sombrero artesanal, hecho con las manos honestas de nuestro pueblo, para cuidarla del sol en sus incansables recorridos a lo largo de todo el país”, expresó la legisladora en el acto público.

Ciudad Juárez ocupa un lugar especial en la trayectoria política de Claudia Sheinbaum, ya que ahí inició su campaña presidencial y regresó recientemente para inaugurar el Nuevo Hospital de la ciudad en los primeros días de su administración. Infobae detalló que la presidenta ha impulsado políticas específicas para apoyar a las madres trabajadoras mediante proyectos orientados al bienestar de las infancias.

En el estadio, la mandataria presentó datos referente a los avances en materia social y económica de su gobierno, destacando cambios en la reducción de la pobreza y desigualdad. Reiteró que entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, logrando el nivel más bajo de la historia reciente, México es actualmente el segundo país menos desigual del continente americano, solo después de Canadá.

La presidenta abordó la política salarial en la frontera norte, mencionando que el salario mínimo creció a 12 mil 600 pesos mexicanos en ese periodo y a nivel nacional el aumento fue de un 135 por ciento de 2018 a 2025. Este crecimiento permitiría adquirir hasta 2.5 canastas básicas para 2030, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

La gira de Sheinbaum Pardo incluyó la revisión del impacto de los programas de bienestar en Chihuahua. De acuerdo con datos oficiales, más de 939 mil personas en el estado reciben apoyos sociales, con una inversión superior a 25 mil 607 millones de pesos.

En su mensaje, Andrea Chávez reiteró el respaldo del estado hacia la presidenta y subrayó el vínculo con la “tierra revolucionaria” de Chihuahua. La entrega del sombrero artesanal se presentó como un gesto de identidad y protección, reforzando la narrativa política de cercanía entre el Ejecutivo federal y la región norte.