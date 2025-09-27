México

Andrea Chávez le entrega sombrero artesanal a Claudia Sheinbaum como símbolo de apoyo

Chávez señaló que el sombrero artesanal fue elaborado por manos trabajadoras del estado de Chihuahua, representando la identidad y solidez de la frontera norte

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La Paz, Baja California Sur, México, 27 de septiembre de 2025. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en La transformación avanza en Baja California. La acompañan Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar; Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur; Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar; Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Milena Quiroga, Presidenta municipal de La Paz y Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social. Foto: Juan Carlos Buenrostro / Presidencia

Durante la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, a Ciudad Juárez, la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, entregó un sombrero artesanal como símbolo de apoyo y respaldo del estado fronterizo. El acto, que tuvo lugar en el estadio de béisbol “Juárez vive” e incluyó un mensaje enfático sobre la relación de la mandataria con la región.

Juárez, Chihuahua, México, 26 de septiembre de 2025. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en La transformación avanza en Chiuahua. La acompañan Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar; Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; María Eugenia Campos Galván, gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar; Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social. Foto: Saúl López / Presidencia

Chávez señaló que el sombrero artesanal fue elaborado por manos trabajadoras del estado de Chihuahua, representando la identidad y solidez de la frontera norte. El gesto buscó subrayar la conexión de Sheinbaum con la comunidad local y el reconocimiento a las tradiciones de la entidad. “Hoy pude regalarle un bello sombrero artesanal, hecho con las manos honestas de nuestro pueblo, para cuidarla del sol en sus incansables recorridos a lo largo de todo el país”, expresó la legisladora en el acto público.

Ciudad Juárez ocupa un lugar especial en la trayectoria política de Claudia Sheinbaum, ya que ahí inició su campaña presidencial y regresó recientemente para inaugurar el Nuevo Hospital de la ciudad en los primeros días de su administración. Infobae detalló que la presidenta ha impulsado políticas específicas para apoyar a las madres trabajadoras mediante proyectos orientados al bienestar de las infancias.

En el estadio, la mandataria presentó datos referente a los avances en materia social y económica de su gobierno, destacando cambios en la reducción de la pobreza y desigualdad. Reiteró que entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, logrando el nivel más bajo de la historia reciente, México es actualmente el segundo país menos desigual del continente americano, solo después de Canadá.

La presidenta abordó la política salarial en la frontera norte, mencionando que el salario mínimo creció a 12 mil 600 pesos mexicanos en ese periodo y a nivel nacional el aumento fue de un 135 por ciento de 2018 a 2025. Este crecimiento permitiría adquirir hasta 2.5 canastas básicas para 2030, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

La gira de Sheinbaum Pardo incluyó la revisión del impacto de los programas de bienestar en Chihuahua. De acuerdo con datos oficiales, más de 939 mil personas en el estado reciben apoyos sociales, con una inversión superior a 25 mil 607 millones de pesos.

Andrea Chávez le entrega sombrero artesanal a Claudia Sheinbaum como símbolo de apoyo. Foto: Senadores Morena

En su mensaje, Andrea Chávez reiteró el respaldo del estado hacia la presidenta y subrayó el vínculo con la “tierra revolucionaria” de Chihuahua. La entrega del sombrero artesanal se presentó como un gesto de identidad y protección, reforzando la narrativa política de cercanía entre el Ejecutivo federal y la región norte.

