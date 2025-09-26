México

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

El área jurídica del municipio al mando de Rosalba Rodríguez presentó denuncia penal ante fiscalía estatal contra responsables de actos intimidatorios

Por Diego Mendoza López

La alcaldesa Rosalba Rodríguez ya
La alcaldesa Rosalba Rodríguez ya había sido víctima de un atentado ocurrido en agosto de 2024 | Redes Sociales

La presidenta municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, fue blanco de nuevas amenazas de muerte tras el hallazgo de dos mensajes intimidatorios dentro del Palacio Municipal en pleno centro del municipio del estado de Veracruz. Los escritos, colocados en la puerta de su oficina y en una pared del pasillo principal, contenían la frase: “Sigues tú, Paloma”, lo que encendió las alertas entre el personal del Ayuntamiento y las autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre cuando el personal de vigilancia detectó las cartulinas con el mensaje amenazante. De inmediato, el área jurídica del municipio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) en contra de quien o quienes resulten responsables.

A la par, se solicitó al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) la revisión de las cámaras de videovigilancia para identificar a los autores materiales del acto.

La cartulina intimidatoria fue puesta
La cartulina intimidatoria fue puesta en las puertas principales del Palacio Municipal de Acayucan | Facebook / Al Calor Político

El atentado contra la alcaldesa en agosto de 2024

La alcaldesa, quien también es catedrática en instituciones educativas de la región, reconoció que teme por su vida. Especialmente por el antecedente de un atentado ocurrido en agosto de 2024 cuando su vehículo fue atacado en el barrio Villalta.

En aquella ocasión, Rodríguez salió ilesa aunque el hecho fue interpretado como una advertencia en el contexto de las elecciones municipales. “Yo no daño a nadie, siempre me levanto con la idea de beneficiar a los acayuqueños”, declaró entonces.

A pesar del nuevo episodio de violencia, la presidenta municipal no suspendió sus actividades y continúa al frente de la administración local. En declaraciones a medios locales, reiteró su confianza en las instituciones de seguridad y en el personal que la acompaña diariamente: “Solicité que se revisen las cámaras para saber quién colocó esos mensajes. Confío en que se hará justicia”, expresó.

Se levantó una denuncia penal
Se levantó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz para quien resulte responsable de estos presuntos hechos delictivos | Facebook/matutinodigital

La presencia del narco en Acayucan, Veracruz: ¿quién gobierna realmente?

Acayucan, ubicado en el sur de Veracruz, ha sido históricamente una zona de disputa entre grupos del crimen organizado. De acuerdo con reportes de inteligencia y medios locales, en el municipio operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como remanentes de Los Zetas, quienes han mantenido presencia en la región desde hace más de una década.

La ubicación estratégica de Acayucan, cercana a rutas de tráfico ilegal hacia Oaxaca y Chiapas, lo convierte en un punto clave para el envío de drogas, armas y migrantes. En los últimos meses, el municipio ha registrado un incremento en delitos del fuero común como robos, extorsiones y homicidios, lo que ha generado preocupación entre la población y las autoridades locales.

La presencia de grupos afines
La presencia de grupos afines al CJNG y Los Zetas son quienes dominan gran parte del territorio de Acayucan, Veracruz | Especial

La alcaldesa ha denunciado en varias ocasiones intentos de extorsión y presiones por parte de grupos delictivos. Sin embargo, los ataques directos contra figuras públicas como ella evidencian el riesgo que enfrentan los funcionarios municipales en zonas donde el Estado ha perdido capacidad de control territorial.

