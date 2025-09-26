Regina Murguía tiene listo su testamento después de atravesar complicaciones de salud por un tumor en el colon

Regina Murguía no quiere dejar problemas familiares y ya tiene listo su testamento. (Foto: Instagram/@murguiaregina)

La salud de Regina Murguía, integrante de JNS, sigue causando preocupación entre los seguidores de la agrupación luego de que diera a conocer que inició un tratamiento de radioterapias después de la cirugía a la que se sometió.

Cabe recordar que fue hace unos meses cuando la cantante dio a conocer que se le había detectado “un tumorcito en el colon” por lo que tenía que ser operada, pero esperaba reintegrarse rápidamente a los escenarios.

"Tengo un tema de salud, tengo un pólipo, un tumorcito en el colon. Me van a operar en julio y bueno, pues recen por mí, que todo salga bien, y si Dios quiere ya estaré en agosto para continuar los conciertos, para seguir disfrutando la vida y el amor”, compartió en una conferencia de prensa de la agrupación.

(Foto: Instagram/@murguiaregina)

Regina Murguía ya tiene listo su testamento tras operación por un tumor en el colon

Después de la cirugía se dio a conocer que los resultados habían sido favorables para la intérprete, pero debía continuar con un tratamiento de radioterapias, y desde entonces, poco se ha sabido sobre su salud.

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Murguía reveló que se encuentra bien, pero después de lo vivido prefiere dejar listo su testamento para evitar conflictos familiares ante su partida.

“La verdad es que hay que dejar el testamento desde ahorita. No pensando en que nos vamos a ir pronto, pero sí dejar los menores problemas posibles a la familia y tú estar tranquilo”, expresó.

La cantante compartió una historia en Instagram, donde reveló que la cirugía fue exitosa. (Foto: @murguiaregina, Instagram)

Por otro lado, confesó sentirse bien pese a que está a la mitad de su tratamiento, pues elige mantenerse positiva ante la expectativa de los resultados: “Estoy tranquila, estoy bien. He pasado las radioterapias bastante bien”, agregó.

Regina Murguía asegura estar renaciendo después de que le detectaron un tumor en el colon

En la misma conversación, la cantante de éxitos como “Llena de amor” compartió que considera su operación como un “jalón de orejas”, pues ahora siente que está renaciendo.

“Ha sido rudo. Me han pasado un montón de cosas, pero al final como que estoy renaciendo. Me siento mejor que nunca, más viva que nunca, más enfocada en lo que realmente importa”, sentenció.

La cantante de JNS destaca la importancia de la detección temprana y el apoyo familiar (IG)

Sin embargo, al despedirse de la prensa, agradeció el cariño que le ha brindado el público a lo largo de los meses, y una vez más, mencionó que su tratamiento y vida en general “van muy bien”.