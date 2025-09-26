México

Regina Murguía tiene listo su testamento después de atravesar complicaciones de salud por un tumor en el colon

La integrante de JNS comenzó un tratamiento de radioterapias tras haberse sometido a una cirugía en julio

Por Jazmín González

Guardar
Regina Murguía no quiere dejar
Regina Murguía no quiere dejar problemas familiares y ya tiene listo su testamento. (Foto: Instagram/@murguiaregina)

La salud de Regina Murguía, integrante de JNS, sigue causando preocupación entre los seguidores de la agrupación luego de que diera a conocer que inició un tratamiento de radioterapias después de la cirugía a la que se sometió.

Cabe recordar que fue hace unos meses cuando la cantante dio a conocer que se le había detectado “un tumorcito en el colon” por lo que tenía que ser operada, pero esperaba reintegrarse rápidamente a los escenarios.

"Tengo un tema de salud, tengo un pólipo, un tumorcito en el colon. Me van a operar en julio y bueno, pues recen por mí, que todo salga bien, y si Dios quiere ya estaré en agosto para continuar los conciertos, para seguir disfrutando la vida y el amor”, compartió en una conferencia de prensa de la agrupación.

(Foto: Instagram/@murguiaregina)
(Foto: Instagram/@murguiaregina)

Regina Murguía ya tiene listo su testamento tras operación por un tumor en el colon

Después de la cirugía se dio a conocer que los resultados habían sido favorables para la intérprete, pero debía continuar con un tratamiento de radioterapias, y desde entonces, poco se ha sabido sobre su salud.

Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Murguía reveló que se encuentra bien, pero después de lo vivido prefiere dejar listo su testamento para evitar conflictos familiares ante su partida.

La verdad es que hay que dejar el testamento desde ahorita. No pensando en que nos vamos a ir pronto, pero sí dejar los menores problemas posibles a la familia y tú estar tranquilo”, expresó.

La cantante compartió una historia
La cantante compartió una historia en Instagram, donde reveló que la cirugía fue exitosa. (Foto: @murguiaregina, Instagram)

Por otro lado, confesó sentirse bien pese a que está a la mitad de su tratamiento, pues elige mantenerse positiva ante la expectativa de los resultados: “Estoy tranquila, estoy bien. He pasado las radioterapias bastante bien”, agregó.

Regina Murguía asegura estar renaciendo después de que le detectaron un tumor en el colon

En la misma conversación, la cantante de éxitos como “Llena de amor” compartió que considera su operación como un “jalón de orejas”, pues ahora siente que está renaciendo.

“Ha sido rudo. Me han pasado un montón de cosas, pero al final como que estoy renaciendo. Me siento mejor que nunca, más viva que nunca, más enfocada en lo que realmente importa”, sentenció.

La cantante de JNS destaca
La cantante de JNS destaca la importancia de la detección temprana y el apoyo familiar (IG)

Sin embargo, al despedirse de la prensa, agradeció el cariño que le ha brindado el público a lo largo de los meses, y una vez más, mencionó que su tratamiento y vida en general “van muy bien”.

Temas Relacionados

Regina MurguíaJNSestado de saludmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuáles son los beneficios de desayunar yogurt con chía

La mezcla de estos ingredientes es ideal para comenzar el día con energía

Cuáles son los beneficios de

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

El cargamento se encontraba al interior de un tráiler que intentaba ingresar desde México a EEUU

Decomisan más de media tonelada

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

El estadounidense se convirtió en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres divisiones diferentes

Terence Crawford asegura que su

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó su precio más alto del mes este jueves 25 de septiembre

El barril de crudo mexicano se sigue beneficiando del alza en el mercado global como resultado de la reducción de inventario de petróleo del gobierno de Estados Unidos

La mezcla mexicana de petróleo

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

El español reconoció su error al no anotar el penal ante Hugo González

Este es el mensaje que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Encuentran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan de emergencia a hijo

Hospitalizan de emergencia a hijo de Eduin Caz

Facundo asegura que la familia de Aldo de Nigris no tiene talento: “Que se aferren a la fama”

Victoria Ruffo asegura que le gusta “la noche” tras revelaciones sobre la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez

‘Esto sí es despecho’ tendrá segundo concierto en CDMX tras exitosa primera presentación: fecha y sede

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

DEPORTES

Terence Crawford asegura que su

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Concacaf revela detalles de la Concachampions 2026

Javier Alarcón y su preocupación con Cruz Azul a mitad del torneo: “Lo de siempre”