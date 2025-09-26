Captan otra pelea en la Línea 2 del Metro CDMX en la estación Normal

Usuarias de la Línea 2 del Metro CDMX captaron una pelea en la estación Normal Crédito: X/ @andyonev

Luego de que se viralizó el caso de una mujer que le dio una cachetada a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), surgió un nuevo caso de violencia en la Línea 2.

Por medio de redes sociales difundieron un video de una pelea entre pasajeras de la Línea 2 del Metro CDMX. Esta situación ocurrió en la estación Normal, de acuerdo con lo que compartieron algunos testigos, una mujer golpeó a otra, el incidente ocurrió en el vagón exclusivo para mujeres y niños.

En las imágenes se aprecia que las pasajeras pidieron el apoyo de los policías de la estación para que detuvieran a esta persona, acusaron de que una mujer embarazada habría golpeado a otra mujer. Aunque no revelaron las causas que desató la pelea, sí afectó el servicio de la Línea 2, pues tuvieron que detener el avance de los trenes.

¿Qué pasó en la estación Normal de la Línea 2 del Metro CDMX?

Según con lo que describieron las personas que presenciaron el incidente, una mujer embarazada habría golpeado a otra mujer, al grado que la hizo sangrar. De inmediato pidieron la intervención de los policías de la CDMX, las mujeres acusaron a la implicada en el incidente.

Las pasajeras señalaron a la presunta agresora, así que con la intervención de la policía detuvieron a esta persona. Por medio de un comunicado, el STC Metro explicó que atendieron la situación y trasladaron al Juzgado Cívico a esta persona para determinar su situación legal.

"Buena noche. Elementos de seguridad del Metro asistieron a una persona en la estación Normal de la Línea 2, quien reportó ser agredida por otra usuaria. Ambas fueron descendidas del vagón y trasladadas al Juzgado Cívico correspondiente para determinar su situación. La vigilancia en trenes y andenes de la Línea 2 continúa activa para garantizar la seguridad de las y los usuarios“, publicaron en redes sociales.

