México

Captan otra pelea en la Línea 2 del Metro CDMX en la estación Normal

El STC Metro anunció que atendió la situación y auxilió a las pasajeras

Por Luz Coello

Usuarias de la Línea 2 del Metro CDMX captaron una pelea en la estación Normal Crédito: X/ @andyonev

Luego de que se viralizó el caso de una mujer que le dio una cachetada a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), surgió un nuevo caso de violencia en la Línea 2.

Por medio de redes sociales difundieron un video de una pelea entre pasajeras de la Línea 2 del Metro CDMX. Esta situación ocurrió en la estación Normal, de acuerdo con lo que compartieron algunos testigos, una mujer golpeó a otra, el incidente ocurrió en el vagón exclusivo para mujeres y niños.

En las imágenes se aprecia que las pasajeras pidieron el apoyo de los policías de la estación para que detuvieran a esta persona, acusaron de que una mujer embarazada habría golpeado a otra mujer. Aunque no revelaron las causas que desató la pelea, sí afectó el servicio de la Línea 2, pues tuvieron que detener el avance de los trenes.

La Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México será intervenida. Crédito: X/@MetroCDMX.

¿Qué pasó en la estación Normal de la Línea 2 del Metro CDMX?

Según con lo que describieron las personas que presenciaron el incidente, una mujer embarazada habría golpeado a otra mujer, al grado que la hizo sangrar. De inmediato pidieron la intervención de los policías de la CDMX, las mujeres acusaron a la implicada en el incidente.

Las pasajeras señalaron a la presunta agresora, así que con la intervención de la policía detuvieron a esta persona. Por medio de un comunicado, el STC Metro explicó que atendieron la situación y trasladaron al Juzgado Cívico a esta persona para determinar su situación legal.

"Buena noche. Elementos de seguridad del Metro asistieron a una persona en la estación Normal de la Línea 2, quien reportó ser agredida por otra usuaria. Ambas fueron descendidas del vagón y trasladadas al Juzgado Cívico correspondiente para determinar su situación. La vigilancia en trenes y andenes de la Línea 2 continúa activa para garantizar la seguridad de las y los usuarios“, publicaron en redes sociales.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)

Video de mujer abofeteando a policía en Metro CDMX desata polémica

La difusión de un video en el que una mujer abofetea a un policía en la estación Zócalo-Tenochtitlan del Metro de la Ciudad de México ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde las imágenes del altercado se han viralizado y han puesto en el centro del debate la relación entre usuarios y autoridades en el transporte público.

El incidente, ocurrido el 24 de septiembre de 2025, involucró a una mujer que viajaba acompañada de un menor de edad y portaba varias bolsas con mercancía. Según los reportes, la mujer solicitó inicialmente ayuda a los elementos de la Policía Bancaria e Industrial para proteger al niño de los empujones habituales en el andén.

Al no obtener la respuesta que esperaba y ante la imposibilidad de los agentes de controlar el flujo de personas, la situación escaló rápidamente.

