México

25 de septiembre, el día con menos homicidios en 10 años, falso que no se estén reportando: Sheinbaum

Se nota una reducción favorable que se ha mantenido desde meses previos

Por Eduardo Marsan

Disminución de homicidios, Claudia Sheinbaum.
Disminución de homicidios, Claudia Sheinbaum. Cortesía presidencia de la República

A unos instantes de finalizar la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las cifras de seguridad, en específico la disminución de homicidios, en donde destacó que el 25 de septiembre fue el día con delitos de este tipo en el país.

... Una década después

“El día de ayer fue el día con menor número de homicidios, por lo menos de hace 10 años", externó y agregó, “El día que presentamos el informe de seguridad (..) 30% de disminución en el mes de agosto comparado con septiembre de 2024″, comentó.

Hizo hincapié en que las versiones de que no se informa sobre estos delitos no es cierta, “Esta idea que dicen de que no se están reportando los homicidios, es falsa, por supuesto que todos los delitos tienen que contabilizarse y tienen que haber las investigaciones correspondientes, pero es falso que no se reportan los homicidios, esto viene del reporte de las fiscalía estatales y después el INEGI hace su propia revisión a partir de las actas de defunción y en general más o menos coinciden", indicó.

Disminución nacional de homicidios, Claudia
Disminución nacional de homicidios, Claudia Sheinbaum

El reporte

El 27 de agosto se dieron a conocer las cifras de incidencia delictiva a partir de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, en las cuales se mostró una baja en homicidio doloso a nivel nacional en el periodo de julio 2024 a julio 2025 con una tendencia de -25.3%, respecto a septiembre de 2024, una reducción favorable que se ha mantenido desde meses previos.

Es así que para el noveno mes de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, se tiene registro de -32%, siendo el jueves 25 de septiembre como el día en que menos delitos se cometieron, es decir, solo ocurrieron 59 casos en todo el territorio nacional, algo que destacó la mandataria.

La estrategia funciona

Las autoridades encargadas de cuidar a los ciudadanos precisan que esto ha sido posible gracias a la implementación de cuatro ejes estratégicos:

  1. Atención a las causas.
  2. Consolidación de la Guardia Nacional.
  3. Impulso a la inteligencia e investigación.
  4. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Dichas acciones también contribuyen a que cada día se vea a México en el exterior como un país más seguro en muchos sentidos y sectores como: el económico, con el incremento de la Inversión Extranjera Directa mes con mes; y el turístico, con el arribo de miles de visitantes.

