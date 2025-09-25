México

Sheinbaum culpa a empresas por falta de medicamentos tras narcomanta dirigida a “El Ruso” en Baja California

El mensaje reconocía el poder adquisitivo que tiene uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Por Carlos Salas

Claudia Sheinbaum declaró que el Gabinete de Seguridad investigará el motivo por el cuál dejaron la narcomanta afuera del hospital de Mexicali.

Claudia Sheinbaum informó esta mañana desde Palacio Nacional que desconoce el motivo por el cual fue dejada una narcomanta dirigida a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, afuera de un hospital en Mexicali, en el estado de Baja California, donde se le reconocía al capo del Cártel de Sinaloa el poder adquisitivo que tiene y se le pedía de favor suministrara de medicamentos el nosocomio.

De acuerdo con la mandataria, el Gabinete de Seguridad investigará el caso y señaló que el abasto de medicamentos a nivel nacional es del 90%; asimismo, resaltó que en caso de faltar insumos, es culpa de las empresas encargadas de la distribución de medicinas del programa Rutas para la Salud.

“Cómo se informó el martes, tanto a los Centros de Salud como a los hospitales, les están llegando los medicamentos, aquellos medicamentos que no han llegado tienen que ver con estas empresas que no han cumplido en la entrega de los medicamentos, pero como se presentó aquí, el abasto está por encima del 90%”, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa.

Asimismo, Sheinbaum informó que en caso de haber escases de un medicamento, el Gobierno federal cuenta con esquemas preventivos para enviar el insumo a la brevedad.

De igual forma, la mandataria declaró que el Gabinete de Seguridad brindará más información sobre el caso conforme avancen las investigaciones y reiteró que no se tiene conocimiento de algún mal manejo de recursos en el estado norteño.

“En caso de que falte un medicamento, hay esquemas para poder completarlo. Ya en todo caso el Gabinete de Seguridad tendrá que contestar cuál es con base en una investigación el origen de esta manta. No hay ningún conocimiento de algún mal manejo en el estado de Baja California”, finalizó Sheinbaum.

Información en desarrollo...

