Mujer acusa falsamente a pasajero de golpearla y arremete contra mujer policía por sacarla del Metro Indios Verdes

En la Ciudad de México se ha convocado recientemente una marcha por el Día del Hombre, con el objetivo de denunciar y frenar lo que los organizadores consideran acusaciones falsas y la criminalización de los varones. Esta movilización surge tras un aumento en las denuncias que, según los participantes, no corresponden a hechos verídicos y que han generado preocupación entre diversos sectores de la población.

El Metro Indios Verdes se convirtió en el escenario de un incidente que ha generado amplia discusión en redes sociales y medios locales. Un video capturado por usuarios del vagón muestra a una mujer visiblemente alterada, gritando e insultando, alegando haber sido agredida por un hombre. Sin embargo, la situación parecía indicar lo contrario, ya que varios testigos intervinieron para separar a las partes y calmar los ánimos.

En el video se observa cómo otros usuarios apoyan al hombre, mientras la mujer continúa con insultos y gritos. Una de las frases que se volvió viral en redes fue: “Ahora la llevamos a su Uber”, en alusión a que la mujer parecía ser la agresora. Ante la postura de quienes defendían al hombre, la mujer reprendió a las mujeres que intervinieron, llamándolas “idiotas”.

El hombre, por su parte, respondió con calma y firmeza: “Así como usted me viene agrediendo, yo no me voy a callar”, evidenciando un intento de mantener el control ante la confrontación. La mujer replicó con insultos como “pinche baboso”, intensificando la tensión dentro del vagón.

Posteriormente, un oficial de policía abordó el vagón para controlar la situación, recordando episodios previos de agresiones en transporte público de la Ciudad de México, como el caso de una usuaria de Uber que amenazó a un conductor. Durante la intervención, la mujer mostró agresividad no solo hacia el hombre implicado, sino también hacia otros pasajeros y hacia los oficiales.

En varias escenas del video, la mujer continuó con insultos y actitudes hostiles. Incluso llegó a dirigirse a los policías con comentarios despectivos sobre su olor, lo que generó críticas y comentarios de indignación entre los testigos. La situación quedó registrada en video, convirtiéndose en un caso viral que ha reabierto el debate sobre la violencia y la responsabilidad en denuncias dentro del transporte público.

El incidente en Indios Verdes ha puesto de manifiesto la tensión existente entre denuncias de agresión y los hechos reales que ocurren en espacios públicos. Usuarios de redes sociales han debatido sobre la importancia de evaluar correctamente cada situación antes de emitir juicios, así como la necesidad de que las autoridades intervengan de manera imparcial y efectiva en casos de conflicto en transporte urbano.

El incidente ocurrido en Indios Verdes muestra la tensión entre denuncias de agresión y hechos reales dentro del transporte urbano. Crédito: TikTok / betobernard

Este episodio coincide con la convocatoria de la marcha por el Día del Hombre, que busca visibilizar situaciones en las que los varones se consideran víctimas de denuncias falsas, subrayando la importancia de generar conciencia y equilibrio en la manera de abordar conflictos de género y violencia en espacios públicos.