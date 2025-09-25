La “Casa Negra”, así era el sitio donde el futuro tlatoani ofrendaba su sangre a Cihuacóatl

La exposición destaca la importancia del Tlillancalco como espacio de recogimiento y ritual para el tlatoani mexica. Foto: Mediateca INAH

El Tlillancalco, o la Casa Negra, era el espacio donde la persona que estaba a punto de convertirse en tlatoani de Tenochtitlan debía encerrarse para llevar a cabo una ceremonia espiritual, en la cual ofrendaba su sangre a Cihuacóatl.

El recinto, conocido como Tlillancalco y descrito por autores como Fernando de Alvarado Tezózomoc como una “casa de recogimiento y tristeza”, era el lugar al que acudía el elegido como próximo tlatoani para cumplir con el ritual de ofrendar a los dioses la sangre de su cuerpo, extraída con punzones, así como la sangre de codornices, que decapitaba en el sitio, y el humo de copal, que ofrecía al sahumar el espacio.

Las fuentes históricas señalan que estos recintos estaban dedicados al culto de la diosa Cihuacóatl, asociada con la muerte y la oscuridad, cuya imagen se encontraba en el interior, rodeada de figuras denominadas tepictoton, elaboradas para representar a los tlaloque como si fueran montañas, el lugar donde habitaban.

Como parte de su 61 aniversario, el Museo Nacional de Antropología presenta, a escala real, la Casa Negra que existía en Atzacualco, uno de los cuatro campan (barrios) de Tenochtitlan.

En su interior, posiblemente se realizaban rituales similares a los del tlatoani, pero ejecutados por quienes gobernarían ese barrio.

El simbolismo de la diosa Cihuacóatl y los tepictoton se explora a través de esculturas y objetos rituales en la muestra. FOTO: INAH

Durante la excavación, solo se hallaron 60 centímetros de alto de lo que hoy se observa en la recreación. Al fondo de la Casa Negra, se encontraron dos braseros colocados bocabajo, lo que indicaba que el lugar estaba a punto de ser clausurado.

La exposición reúne hallazgos arqueológicos y reconstruye el significado de objetos rituales, acercando al público a la vida religiosa y mitos fundacionales de los mexicas en México-Tenochtitlan

Museo Nacional de Antropología celebra su aniversario

La conmemoración del 61 aniversario del Museo Nacional de Antropología se ha visto marcada por la apertura de una exposición temporal que invita a los visitantes a adentrarse en el contexto original de algunas de las piezas más emblemáticas de la Sala Mexica.

Bajo el título Tlillancalco. El lugar de la Casa Negra, la muestra busca reconstruir el significado y la función de objetos que, hasta ahora, se exhibían de manera aislada, permitiendo una comprensión más profunda de la cosmovisión mexica.

La exposición se complementa con otras muestras que celebran la historia y el legado del Museo Nacional de Antropología. FOTO: INAH

Organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la exposición reúne 36 piezas arqueológicas que documentan dos hallazgos de relevancia: un tlillancalli —un espacio circular cerrado y pintado de negro— y una escultura de piedra verde que representa un corazón humano, evocando el mito de Cópil y el origen de México-Tenochtitlan.

El director del Museo Nacional de Antropología, Antonio Saborit García-Peña, destacó que esta iniciativa se suma a otras dos exposiciones que celebran la historia del museo: 200 años del Museo Nacional de México y El historiador Joaquín García Icazbalceta (1825-2025). Homenaje en el bicentenario de su nacimiento.