La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la novena semana

La última gala de nominación se vivió en medio de tensiones y diversas estrategias de los concursantes

Por Cinthia Salvador

La última gala de nominación
Tras casi dos meses de encierro, La Casa de los Famosos México vivió su último proceso de nominación, donde siete participantes se enfrentaron a una etapa clave para definir los finalistas de la tercera temporada. El miércoles 24 de septiembre se realizó la esperada gala, incrementando el ambiente de tensión y estrategia dentro del reality.

Los habitantes que permanecen en competencia son Shiky, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito, Aarón Mercury y Aldo de Nigris. Cada uno ajustó sus tácticas con el objetivo de colocar en la placa de nominados a quienes consideran sus rivales más fuertes. El interés por llegar a la final se intensificó durante esta novena y última ronda de nominaciones, pues representa la oportunidad de asegurar un lugar entre los contendientes más cercanos al triunfo.

Durante esta semana, Mar Contreras obtuvo inmunidad tras ganar el “boleto dorado” en una dinámica especial, lo que la convierte directamente en la primera finalista confirmada. Este beneficio alteró la balanza de juego y obligó al resto del grupo a replantear sus estrategias para no quedar eliminados.

La definición de los nombres que acompañarán a Contreras en la recta final genera fuerte expectativa entre los seguidores del programa. El desenlace de la gala marca un momento determinante en la temporada, ya que los participantes buscan consolidar sus posiciones mientras el público aguarda el último anuncio del reality.

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Shiky: 3 puntos a Aarón Mercury, 2 puntos a Abelito y 1 punto a Aldo de Nigris

Elaine Haro: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Abelito

Aldo De Nigris: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Alexis Ayala

Dalilah Polanco: 2 puntos a Alexis, 1 punto a Aldo de Nigris y 1 punto a Abelito

Mar Contreras: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Alexis Ayala

Abelito: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Aarón Mercury

Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Shiky, 1 punto a Abelito

Alexis Ayala: 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Aldo

Nominados del 24 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 3″

El próximo domingo 28 de septiembre se anunciará al octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 3, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

  • Shiky: nominado con 13 puntos
  • Dalílah Polanco: nominada con 12 puntos
  • Alexis Ayala: nominado con 5 puntos
  • Aarón Mercury: nominado con 4 puntos
  • Abelito: nominado con 4 puntos
  • Aldo de Nigris: nominado con 3 puntos

