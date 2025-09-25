¿Qué sucederá en La Casa de los Famosos México tras la novena eliminación?

La Casa de los Famosos está a punto de terminar con un ganador o ganadora que se llevará el maletín. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El desenlace de La Casa de los Famosos México 2025 se acerca y la dinámica del reality ha dado un giro inesperado: Mar Contreras se ha convertido en la primera finalista oficial tras obtener el ticket dorado durante el reto de los océanos, realizado el lunes 22 de septiembre.

Este logro no solo le aseguró un lugar en la última semana de competencia, sino que también la eximió de la ronda final de nominaciones, otorgándole una ventaja estratégica sobre los demás habitantes, quienes aún dependen del voto del público para mantenerse en el juego.

La tensión aumentó durante la ceremonia de nominación de este miércoles 24 de septiembre, cuando las expectativas giraban en torno a quiénes podrían sumarse a la lista de finalistas, según la distribución de los puntos de nominación entre los seis concursantes restantes. Sin embargo, la estrategia de Shiky, uno de los participantes más controvertidos de la temporada, alteró por completo el panorama.

Las recientes nominaciones dejaron un gran impacto sobre la estrategia de los habitantes del cuarto noche. (Captura de pantalla YouTube)

Su jugada en el confesionario provocó que todos los habitantes, excepto Mar Contreras, quedaran nominados, lo que eliminó la posibilidad de que otro concursante asegurara su pase a la final en ese momento. Así, Mar Contreras permanece como la única finalista confirmada hasta la fecha.

El calendario rumbo a la definición del reality marca dos fechas cruciales: el domingo 28 de septiembre se celebrará la última eliminación de la temporada, ocasión en la que también se anunciarán los nombres de los finalistas que acompañarán a Mar Contreras en la semana decisiva dentro de la casa.

Posteriormente, la gran final está programada para el domingo 5 de octubre de 2025. A partir de la última eliminación, el control absoluto del destino de los participantes recaerá en el público que, mediante sus votos determinará quiénes avanzan y quién será el ganador o ganadora de esta edición.

Mar Contreras se convirtió en la primera finalista del reality. (Captura de pantalla YouTube)

Aunque Mar Contreras ya tiene asegurado su lugar en la última semana, su permanencia hasta la final no está garantizada. Durante los días finales, todos los finalistas estarán expuestos a la posibilidad de ser eliminados, dependiendo exclusivamente del respaldo que reciban del público.

En este contexto, la participación de los seguidores del programa adquiere un peso determinante: el voto de la audiencia será el factor decisivo para definir el desenlace de la competencia.

Con una finalista confirmada y el resto de los concursantes en situación de riesgo, La Casa de los Famosos México 2025 se prepara para una semana final marcada por la estrategia, la incertidumbre y la intervención directa del público, que tendrá en sus manos la decisión sobre quién alcanzará la victoria en esta temporada.