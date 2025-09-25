Guardia Nacional: este es el significado de su logo y la relación con las culturas prehispánicas

El águila juarista en el logo evoca libertad, valentía y momentos importantes en la historia de México. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

El emblema de la Guardia Nacional es el resultado de una cuidadosa integración de elementos que buscan simbolizar la identidad, misión y valores de esta institución mexicana, cuya tarea principal es mantener la seguridad pública y la paz en el país. Lejos de ser un diseño casual, el logotipo condensa aspiraciones nacionales, raíces históricas y virtudes apreciadas en la cultura castrense.

Uno de los elementos más destacados del escudo de la Guardia Nacional es el conjunto de 32 grecas prehispánicas, mismas que rodean parte central del logo. Estas forman un círculo que remite a la unidad e integración territorial del país: cada una representa uno de los estados de la República Mexicana, de acuerdo con infromación de la propia institución de seguridad.

El círculo en sí mismo encierra un sentido de perfección y eternidad. Este símbolo indica que el camino nunca termina y refuerza la idea de igualdad y homogeneidad en la Guardia Nacional.

Las 32 grecas prehispánicas del logo representan la unidad de los estados de la República Mexicana. (Gobierno de México)

En el corazón del logo se encuentra un águila juarista. Esta figura, proveniente de la heráldica nacional, evoca libertad, valentía y majestuosidad. El ave conecta con momentos históricos determinantes para la construcción de México como nación, añadiendo un sentido de inmortalidad al cuerpo de seguridad.

Rodeando a los elementos centrales, ocho pequeños círculos completan la composición. Se trata de la representación gráfica de los valores que se persiguen cultivar en el personal de la Guardia Nacional: abnegación, disciplina, espíritu de cuerpo, honor, honradez, lealtad, patriotismo y valor. Estos principios no solo definen la ética interna del organismo, sino que delinean las obligaciones de quienes forman parte de la corporación.

El lema distintivo de la Guardia Nacional, presente en el logo, sintetiza la aspiración del organismo: justicia y paz.

La Guardia Nacional cuenta con ley y estructura propia

El círculo central del escudo refleja perfección, eternidad e igualdad en la Guardia Nacional. (AP Photo/Martin Zetina)

De acuerdo con la última reforma y aprobada por el Senado de la República el 30 de julio, la Guardia Nacional ya opera bajo una ley que le otorga autonomía operativa y regula su integración jerárquica, organización y vínculos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tras la aprobación de las modificaciones legales correspondientes en 2025, la Guardia Nacional adoptó una estructura que refleja la del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, pero enfocándose en funciones de seguridad pública. Sus integrantes disfrutan de prestaciones sociales equivalentes a las de otras fuerzas armadas y cuenta con mecanismos de coordinación propios, además de una amplia facultad en la gestión de recursos y personal.

La ley establece que la Guardia Nacional es responsable de implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en todo el territorio, contando con la intervención de personal militar con formación policial y la posibilidad de incorporar personal civil de confianza en tareas técnicas y administrativas. El mando supremo recae en un comandante de grado general de división, designado por el Ejecutivo Federal a propuesta de la Sedena.