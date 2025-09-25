Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Esta imagen difundida por Paramount Pictures y Sega of America muestra al personaje Sonic, con la voz de Ben Schwartz, en una escena de la cinta "Sonic the Hedgehog 3". (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)

Netflix anunció su listado de películas más populares en México correspondiente al martes 23 de septiembre, con una selección variada que incluye tanto clásicos como estrenos y títulos menos conocidos.

Desde su fundación en 1997, la plataforma ha visto crecer su base de suscriptores de manera constante, salvo por un descenso en los primeros seis meses de 2022, logrando alcanzar los 301 millones de usuarios.

Considerada como una de las empresas de streaming más reconocidas mundialmente, Netflix continúa ampliando su catálogo y atrayendo a una audiencia diversa.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix México

1. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

"Sonic 3" (Paramount Pictures)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

2. Y ella dijo quizás (She Said Maybe)

Desde Hamburgo hasta Estambul. Un viaje, dos mundos y una decisión que lo cambia todo.(Netflix Latinoamérica)

Cuando Mavi, que se crio en Alemania, descubre que pertenece a una acaudalada dinastía turca, las expectativas de su nueva familia trastocan su vida personal y amorosa.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. Mula

"La Mula" se lleva el cuarto lugar del ranking. (Netflix)

Earl Stone siempre ha antepuesto su trabajo a la familia. Ahora, ya octogenario y a punto de que su negocio de floricultura sea embargado, le surge una oportunidad de salir adelante con un trabajo aparentemente fácil: solo requiere conducir.

5. El séptimo hijo

Las mejores producciones de Netflix en México. (Netflix)

Durante el siglo XVIII, la bruja Madre Malkin escapa y desencadena una lucha decisiva entre el bien y el mal, en la que el aprendiz de exorcista Tom Ward adquiere un papel fundamental.

6. Camino salvaje

Emile Hirsch - Hacia rutas salvajes - Camino salvaje

A principios de los años noventa, el joven e idealista Christopher McCandless adopta el nombre de Alexander Supertramp, deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficencia y abandona el mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska para entrar en contacto con la Naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. Adaptación del best-seller de Jon Krakauer, basado en las notas del diario de McCandless.

7. Juego de armas

Todd Phillips durante el rodaje de 'Juego de armas'

Historia de dos jóvenes a los que el Pentágono pagó 300 millones de dólares para armar a los aliados americanos en Afganistán

8. El otro París (The Wrong Paris)

Ella quería ir a París, Francia, pero terminó en Paris, Texas. En esta alegre comedia romántica, Miranda Cosgrove se pone en la piel de una aspirante a artista que se inscribe en un reality de citas para viajar gratis a la capital francesa. (Netflix)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. Hombre en llamas

"Hombre en llamas" se queda en el décimo sitio del listado. (Netflix)

México D.F. Un agente del gobierno decepcionado con su vida, acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro. La relación con su pequeña protegida irá creciendo hasta despertar en él un espíritu perdido. Pero cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.