Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

Olvera Juárez se encuentra aún hospitalizado y se reporta que su estado de salud aún es grave | Facebook / Noticias Tulancingo

El director de Prevención del Delito de Tulancingo, Dereck Olvera Juárez, resultó herido tras un ataque armado ocurrido la mañana del lunes 23 de septiembre en el fraccionamiento Rincones de la Hacienda, ubicado en dicho municipio del estado de Hidalgo. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) y reportes de medios locales, el funcionario recibió al menos dos impactos de bala en el abdomen mientras conducía un Honda Accord gris.

El ataque se registró alrededor de las 8:34 horas. Dos hombres que viajaban en una motocicleta negra sin placas interceptaron el automóvil de Olvera Juárez y abrieron fuego. A pesar de las lesiones, el funcionario logró desplazarse hasta el estacionamiento del Centro Cívico Social, donde solicitó auxilio.

Ante esto, personal del Cuerpo de Bomberos lo atendió en el lugar y lo trasladó primero a la sede del gobierno municipal y posteriormente a la Clínica Santa María.

La policía estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo desplegaron un fuerte operativo en la zona tras el crimen contra Olvera Juárez | Especial

Estado de salud y atención médica: esto se sabe

Hasta el momento, se informa que el estado de salud de Dereck Olvera Juárez es grave. Por su parte, El Universal Hidalgo confirmó que permanece bajo atención médica especializada, aunque no se detalla la gravedad de las heridas. En tanto, la Clínica Santa María mantiene reserva sobre su evolución, al tiempo que las autoridades locales siguen de cerca su recuperación.

Tras el ataque, las autoridades municipales desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los agresores, quienes escaparon del lugar. Hasta el momento, no se ha logrado identificar ni detener a los responsables. La motocicleta utilizada en la agresión no contaba con placas de circulación, lo que ha dificultado el rastreo por parte de los cuerpos de seguridad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades no han revelado el posible móvil del atentado ni han confirmado si el ataque está vinculado a su labor como funcionario público.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo señaló que el atentado será investigado | X / @SNietoCastillo

¿Quién es Dereck Olvera? De falta de credenciales a hijo de políticos hidalguenses

Dereck Olvera Juárez, de 25 años, asumió el cargo de director de Prevención del Delito hace cinco meses. Esta área depende directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. Según datos extraoficiales, el funcionario no cuenta con formación policial ni con el Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita controles de confianza y evaluaciones de competencias.

Olvera Juárez es hijo de Fernando Olvera Guzmán, actual director jurídico del gobierno de Tulancingo y excoordinador del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo. Su madre, María de Jesús Juárez Rebollo, trabaja como auxiliar en la Secretaría Particular del ayuntamiento, según información existente.

Tiroteo y violencia en Tulancingo recientemente

El atentado contra Olvera Juárez se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en Tulancingo. Tan solo el 16 de septiembre pasado, sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia Francisco I. Madero.

La zona de Tulancingo también ha presenciado bloqueos y quema de vehículos en el lugar |Facebook / LasVocalesRadio

En ese incidente, un hombre de 56 años perdió la vida y su acompañante resultó herido, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tulancingo.