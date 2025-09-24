México

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

El último reporte oficial indica que el funcionario se encuentra en estado grave fuera agredido a tiros por parte de un par de hombres en motocicleta

Por Diego Mendoza López

Guardar
Olvera Juárez se encuentra aún
Olvera Juárez se encuentra aún hospitalizado y se reporta que su estado de salud aún es grave | Facebook / Noticias Tulancingo

El director de Prevención del Delito de Tulancingo, Dereck Olvera Juárez, resultó herido tras un ataque armado ocurrido la mañana del lunes 23 de septiembre en el fraccionamiento Rincones de la Hacienda, ubicado en dicho municipio del estado de Hidalgo. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) y reportes de medios locales, el funcionario recibió al menos dos impactos de bala en el abdomen mientras conducía un Honda Accord gris.

El ataque se registró alrededor de las 8:34 horas. Dos hombres que viajaban en una motocicleta negra sin placas interceptaron el automóvil de Olvera Juárez y abrieron fuego. A pesar de las lesiones, el funcionario logró desplazarse hasta el estacionamiento del Centro Cívico Social, donde solicitó auxilio.

Ante esto, personal del Cuerpo de Bomberos lo atendió en el lugar y lo trasladó primero a la sede del gobierno municipal y posteriormente a la Clínica Santa María.

La policía estatal y la
La policía estatal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo desplegaron un fuerte operativo en la zona tras el crimen contra Olvera Juárez | Especial

Estado de salud y atención médica: esto se sabe

Hasta el momento, se informa que el estado de salud de Dereck Olvera Juárez es grave. Por su parte, El Universal Hidalgo confirmó que permanece bajo atención médica especializada, aunque no se detalla la gravedad de las heridas. En tanto, la Clínica Santa María mantiene reserva sobre su evolución, al tiempo que las autoridades locales siguen de cerca su recuperación.

Tras el ataque, las autoridades municipales desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los agresores, quienes escaparon del lugar. Hasta el momento, no se ha logrado identificar ni detener a los responsables. La motocicleta utilizada en la agresión no contaba con placas de circulación, lo que ha dificultado el rastreo por parte de los cuerpos de seguridad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades no han revelado el posible móvil del atentado ni han confirmado si el ataque está vinculado a su labor como funcionario público.

La Procuraduría General de Justicia
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo señaló que el atentado será investigado | X / @SNietoCastillo

¿Quién es Dereck Olvera? De falta de credenciales a hijo de políticos hidalguenses

Dereck Olvera Juárez, de 25 años, asumió el cargo de director de Prevención del Delito hace cinco meses. Esta área depende directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. Según datos extraoficiales, el funcionario no cuenta con formación policial ni con el Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita controles de confianza y evaluaciones de competencias.

Olvera Juárez es hijo de Fernando Olvera Guzmán, actual director jurídico del gobierno de Tulancingo y excoordinador del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo. Su madre, María de Jesús Juárez Rebollo, trabaja como auxiliar en la Secretaría Particular del ayuntamiento, según información existente.

Tiroteo y violencia en Tulancingo recientemente

El atentado contra Olvera Juárez se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en Tulancingo. Tan solo el 16 de septiembre pasado, sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia Francisco I. Madero.

La zona de Tulancingo también
La zona de Tulancingo también ha presenciado bloqueos y quema de vehículos en el lugar |Facebook / LasVocalesRadio

En ese incidente, un hombre de 56 años perdió la vida y su acompañante resultó herido, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tulancingo.

Temas Relacionados

Dereck OlveraAtaque armadoTiroteoViolencia políticaPrevención del DelitoTulancingoHidalgoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fans de ‘La Loba’ se pelean por apartar lugar para concierto de Shakira en Veracruz

Dos mujeres se enfrentaron por un lugar en la fila un día antes del show, generando un altercado que se volvió viral en redes sociales

Fans de ‘La Loba’ se

¿Por qué cambian los montos de las transferencias bancarias a partir de octubre?

La nueva regulación fue aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Por qué cambian los montos

Conagua concluye demolición de presa ilegal en rancho de César Duarte: “Se hizo justicia”

Se estima que el ex gobernador acaparaba alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua

Conagua concluye demolición de presa

Sheinbaum descarta que brote de gusano barrenador en Veracruz afecte reapertura comercial con EEUU, alista acciones para combatir plaga

Un ejemplar infectado fue identificado en un cargamento de ganado, activó protocolos de emergencia

Sheinbaum descarta que brote de

Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de 4.1
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reo se fuga del Reclusorio

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

ENTRETENIMIENTO

Fans de ‘La Loba’ se

Fans de ‘La Loba’ se pelean por apartar lugar para concierto de Shakira en Veracruz

“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

Este es el origen de La Venganza de Moctezuma, la ‘maldición’ que truncó el primer show de Ghost en CDMX

Televisa promociona final de La Casa de los Famosos con comercial de una persona a punto de morir y redes explotan

Universal Music vs Christian Nodal: confirman audiencia inicial por presunta falsificación de contratos

DEPORTES

Atlético de San Luis vs

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa