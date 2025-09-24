México

Sheinbaum reacciona a caso de Nicole, adolescente que murió tras una cirugía estética en Durango: “Buscamos a la familia”

La presidenta indicó que su gobierno solicitará la información para atender el caso

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum indicó que su gobierno
Sheinbaum indicó que su gobierno buscará a la familia para analizar el caso. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno atenderá el caso de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que falleció el 20 de septiembre pasado tras someterse a una cirugía estética en Durango.

La mandataria fue cuestionada sobre el caso durante su conferencia mañanera de hoy, en Palacio Nacional, donde reconoció desconocer el tema; sin embargo, pidió que se entregara la información.

Asimismo, indicó que su gobierno buscará a los familiares de la adolescente, sin precisar qué autoridad o dependencia.

“Pásanos el caso y con gusto buscamos a la familia”, respondió sin dar mayore detalles sobre el tema.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumcaso Paloma NicoleDurangoviolencia estéticaLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Cómo hacer un pan de muerto de arcoíris, una receta deliciosa y colorida

Uno de los elementos más esperados para esta temporada es este manjar cubierto de azúcar, el cual representa una de las tradiciones más bonitas del país

Cómo hacer un pan de

Sheinbaum prevé buen cierre de la economía en México para 2025: “Reporte de agosto viene mucho mejor”

Luego de que se contrajo la economía 1.2% en julio, la presidenta obtuvo datos preliminares de Hacienda y vislumbró múltiples mejoras

Sheinbaum prevé buen cierre de

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a la que Nodal habría ‘visto’ durante concierto es concursante de certamen de belleza

La joven aclaró todo lo que vivió durante el show del esposo de Ángela Aguilar

“Gané Señorita Simpatía”: Mujer a

Gimena Gómez sacude estereotipos en “90 Minutos”: una mirada feroz al fútbol y a la desigualdad social

La serie gira en torno a este deporte y aborda temas como la corrupción, así como la migración

Gimena Gómez sacude estereotipos en

Temporada de lluvias ayuda a que el Sistema Cutzamala alcance su mayor nivel en siete años

Un esfuerzo conjunto y condiciones climáticas favorables permitieron revertir una tendencia de escasez en la región metropolitana

Temporada de lluvias ayuda a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum afirma que ataque contra

Sheinbaum afirma que ataque contra nieta de Rubén Rocha Moya fue para robar su camioneta: “No se descarta ninguna hipótesis”

Un policía en terapia intensiva, un atacante abatido y una investigación en curso: El robo de autos en Sinaloa

Jornada violeta en Sinaloa: Siete muertos, un bebé herido y la nieta del gobernador Rocha Moya, ilesa

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

ENTRETENIMIENTO

Bu Cuarón celebra su graduación

Bu Cuarón celebra su graduación y su madre roba las miradas: ¿quién es Annalisa Bugliani?

¿Carlos Rivera entrará a La Casa de los Famosos México para apoyar a Dalílah Polanco? Esto se sabe

Sarah Bustani rompe el silencio en redes tras supuesto escándalo de infidelidad con Eugenio Derbez y Dalilah Polanco

Fans de ‘La Loba’ se pelean por apartar lugar para concierto de Shakira en Veracruz

“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

DEPORTES

FIFA revela las mascotas oficiales

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron

¿Quién es Samir Inda? La joya de Chivas que debutó con gol a los 17 años

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”