Sheinbaum reacciona a caso de Nicole, adolescente que murió tras una cirugía estética en Durango: “Buscamos a la familia”

Sheinbaum indicó que su gobierno buscará a la familia para analizar el caso. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno atenderá el caso de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que falleció el 20 de septiembre pasado tras someterse a una cirugía estética en Durango.

La mandataria fue cuestionada sobre el caso durante su conferencia mañanera de hoy, en Palacio Nacional, donde reconoció desconocer el tema; sin embargo, pidió que se entregara la información.

Asimismo, indicó que su gobierno buscará a los familiares de la adolescente, sin precisar qué autoridad o dependencia.

“Pásanos el caso y con gusto buscamos a la familia”, respondió sin dar mayore detalles sobre el tema.