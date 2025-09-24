Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

Rocío Sánchez Azuara conmueve en redes al recordar a su hija Daniela a seis años de su muerte (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

La publicación de una imagen inédita de Rocío Sánchez Azuara en Instagram, donde aparece su hija Daniela en un momento de felicidad, reavivó el recuerdo de la joven fallecida a causa de lupus y generó una ola de solidaridad entre seguidores y figuras del espectáculo.

A seis años de la muerte de Daniela, la conductora mexicana compartió un mensaje en el que reconoció el vacío persistente que dejó la partida de su primogénita, quien perdió la vida en septiembre de 2019 tras más de dos décadas de lucha contra una enfermedad autoinmune.

La imagen difundida por Rocío Sánchez Azuara muestra a Daniela sonriente, acompañada de la frase: “Un vacío imposible de llenar”. En el texto que acompaña la fotografía, la presentadora expresó:

“Recordándote cada día con el corazón lleno de amor y aunque tengo la certeza de que tu espíritu me acompaña siempre, tu recuerdo es un abrazo que nunca se apaga. Tu partida dejó un vacío imposible de llenar. Hoy y siempre elevo mis oraciones por y para ti”.

La conductora mexicana comparte una imagen inédita y un emotivo mensaje sobre el duelo por la pérdida de su primogénita (IG)

Estas palabras, publicadas en la red social, reflejan la intensidad del duelo que la conductora sigue experimentando y la manera en que la memoria de su hija continúa presente en su vida cotidiana.

La historia de Daniela ha sido un elemento central en la vida pública de Sánchez Azuara. Diagnosticada con lupus a los 12 años, la joven enfrentó durante más de 20 años una enfermedad que, según relató la conductora en una entrevista con El minuto que cambió mi destino, “es incurable, existe un tratamiento para sobrellevarlo, pero no para curarlo y menos para el lupus que tenía Daniela, que es el más peligroso, porque ataca todos los órganos importantes del cuerpo”.

La lucha de Daniela contra el lupus y el impacto en la vida de Rocío Sánchez Azuara (IG)

La presentadora detalló que, desde el diagnóstico, la familia modificó por completo su estilo de vida para adaptarse a las necesidades de Daniela:

“En los 2 últimos años más, pero desde el día 1 del diagnóstico, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida totalmente al estilo de vida de Daniela. Prácticamente vives en una burbuja sin estarlo, no puedes, ni debes acercarte a ellos si tienes alguna enfermedad que le puedas contagiar, la alimentación. Desinfectar la casa, todo lo que se vive ahora con el Covid, forma parte de mi vida desde hace 20 años”, narró Sánchez Azuara en la misma conversación.

El testimonio de Rocío Sánchez Azuara visibiliza el impacto del lupus en las familias mexicanas (Foto: Especial)

El deterioro progresivo de la salud de Daniela se agravó en los últimos años de su vida. Según explicó la conductora, “el deterioro de los riñones de Daniela se fue dando debido a los medicamentos que ella estaba tomando, había ciclos en los que ella se ponía muy grave y venían estas crisis, le subían las dosis de medicamentos como cortisona”.

A pesar de los esfuerzos médicos y familiares, la joven falleció a los 31 años, dejando una huella imborrable en su madre y en quienes la conocieron.