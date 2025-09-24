México

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

La conductora mexicana compartió una imagen nunca antes vista de Daniela, acompañada de un mensaje lleno de amor

Por Armando Guadarrama

Guardar
Rocío Sánchez Azuara conmueve en
Rocío Sánchez Azuara conmueve en redes al recordar a su hija Daniela a seis años de su muerte (Foto: Instagram/@rocio_sazuara)

La publicación de una imagen inédita de Rocío Sánchez Azuara en Instagram, donde aparece su hija Daniela en un momento de felicidad, reavivó el recuerdo de la joven fallecida a causa de lupus y generó una ola de solidaridad entre seguidores y figuras del espectáculo.

A seis años de la muerte de Daniela, la conductora mexicana compartió un mensaje en el que reconoció el vacío persistente que dejó la partida de su primogénita, quien perdió la vida en septiembre de 2019 tras más de dos décadas de lucha contra una enfermedad autoinmune.

La imagen difundida por Rocío Sánchez Azuara muestra a Daniela sonriente, acompañada de la frase: “Un vacío imposible de llenar”. En el texto que acompaña la fotografía, la presentadora expresó:

“Recordándote cada día con el corazón lleno de amor y aunque tengo la certeza de que tu espíritu me acompaña siempre, tu recuerdo es un abrazo que nunca se apaga. Tu partida dejó un vacío imposible de llenar. Hoy y siempre elevo mis oraciones por y para ti”.

La conductora mexicana comparte una
La conductora mexicana comparte una imagen inédita y un emotivo mensaje sobre el duelo por la pérdida de su primogénita (IG)

Estas palabras, publicadas en la red social, reflejan la intensidad del duelo que la conductora sigue experimentando y la manera en que la memoria de su hija continúa presente en su vida cotidiana.

La historia de Daniela ha sido un elemento central en la vida pública de Sánchez Azuara. Diagnosticada con lupus a los 12 años, la joven enfrentó durante más de 20 años una enfermedad que, según relató la conductora en una entrevista con El minuto que cambió mi destino, “es incurable, existe un tratamiento para sobrellevarlo, pero no para curarlo y menos para el lupus que tenía Daniela, que es el más peligroso, porque ataca todos los órganos importantes del cuerpo”.

La lucha de Daniela contra
La lucha de Daniela contra el lupus y el impacto en la vida de Rocío Sánchez Azuara (IG)

La presentadora detalló que, desde el diagnóstico, la familia modificó por completo su estilo de vida para adaptarse a las necesidades de Daniela:

“En los 2 últimos años más, pero desde el día 1 del diagnóstico, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida totalmente al estilo de vida de Daniela. Prácticamente vives en una burbuja sin estarlo, no puedes, ni debes acercarte a ellos si tienes alguna enfermedad que le puedas contagiar, la alimentación. Desinfectar la casa, todo lo que se vive ahora con el Covid, forma parte de mi vida desde hace 20 años”, narró Sánchez Azuara en la misma conversación.

El testimonio de Rocío Sánchez
El testimonio de Rocío Sánchez Azuara visibiliza el impacto del lupus en las familias mexicanas (Foto: Especial)

El deterioro progresivo de la salud de Daniela se agravó en los últimos años de su vida. Según explicó la conductora, “el deterioro de los riñones de Daniela se fue dando debido a los medicamentos que ella estaba tomando, había ciclos en los que ella se ponía muy grave y venían estas crisis, le subían las dosis de medicamentos como cortisona”.

A pesar de los esfuerzos médicos y familiares, la joven falleció a los 31 años, dejando una huella imborrable en su madre y en quienes la conocieron.

Temas Relacionados

Rocío Sánchez Azuaramexico-entretenimiento

Más Noticias

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

El hallazgo del sitio se realizó el pasado 5 de septiembre en una brecha cercana al Camino al Alemán

Suman 61 bolsas con restos

Qué es una ‘víbora de agua’, animal encontrado dentro de una bolsa en el Metro de la CDMX

El hallazgo ocurrió en la estación Buenavista de la Línea B de este transporte público de la Ciudad de México

Qué es una ‘víbora de

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

La arquera mexicana agradeció el premio que recibió por su esfuerzo para seguir con su carrera deportiva

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica

Atrapan en Colima a hombre buscado por el FBI por posesión de metanfetaminas y parafernalia

Gary Michael “N”, de nacionalidad estadounidense, era buscado por las autoridades del estado de California, Estados Unidos

Atrapan en Colima a hombre

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

El actor es el más reciente eliminado del reality show

El Guana revela lo que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en contra de

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El Guana revela lo que

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa

Valentina Paloma cumple 18: así celebró Salma Hayek en un castillo británico a la futura heredera del emporio Kering

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

DEPORTES

Las Chivas se llevan los

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca