Pensión del Bienestar: ¿Quién recibe 6 mil 200 pesos hoy miércoles 24 de septiembre 2025?

Corresponde el pago a los beneficiarios de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

Por Lorna Huitrón

Corresponde el pago a los beneficiarios de acuerdo al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, continúa hoy miércoles 24 de septiembre con la dispersión de recursos del quinto pago del año.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, hoy toca el turno de recibir el apoyo a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras T, U o V.

Con este depósito, los adultos mayores reciben 6 mil 200 pesos bimestrales, monto que se ha convertido en un apoyo esencial para millones de familias en todo el país. El dinero se entrega de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que garantiza transparencia y seguridad en el manejo de los recursos.

Además de esta pensión, en la misma dispersión también se entregan recursos de otros programas sociales:

  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos
  • Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega el quinto depósito bimestral del año, correspondiente al periodo septiembre-octubre

Un programa que fortalece la seguridad económica en la vejez

La Pensión del Bienestar busca reconocer la trayectoria de vida de las personas adultas mayores y al mismo tiempo contribuir a que vivan con dignidad. Para muchos beneficiarios, este ingreso representa un complemento importante para gastos relacionados con alimentación, salud, servicios básicos o apoyo familiar.

Este esquema forma parte de la política social del Gobierno de México que, junto con otros programas, busca reducir la brecha de desigualdad y asegurar que los apoyos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan.

Calendario de pagos: septiembre 2025

La dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre inició el 1 de septiembre y concluirá el jueves 25. Esta última semana de depósitos quedó organizada de la siguiente forma:

  • Miércoles 24 de septiembre: letras T, U y V
  • Jueves 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z

Con ello, se cierra el proceso de dispersión del quinto depósito del año.

Recomendaciones para beneficiarios

Las autoridades de la Secretaría del Bienestar recordaron a los adultos mayores que:

  • Pueden consultar su saldo en la aplicación del Banco del Bienestar o en cualquier cajero automático.
  • No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la tarjeta.
  • Si presentan algún problema con el depósito, deben acudir a los módulos de atención de la Pensión Bienestar.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega el quinto depósito bimestral del año, correspondiente al periodo septiembre-octubre

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa siendo un pilar fundamental dentro de la estrategia social del país, brindando certeza y autonomía económica a millones de beneficiarios. Este 24 de septiembre, son los adultos mayores con apellidos que inician con T, U y V quienes reciben su apoyo de 6 mil 200 pesos.

