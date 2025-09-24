Precio del dólar sube y el peso se debilita tras aumento de la inflación en México

Crédito: Infobae

Luego de varios días a la baja, el precio del dólar en México subió tras la apertura de mercados de este miércoles 24 de septiembre de 2025.

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 18,40 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,23% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando cerró con 18,36 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio se vio afectado por un incremento de la inflación por encima de las previsiones en México y por el fortalecimiento del dólar tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), Jerome Powell.

Si bien la inflación en México de la primera quincena de septiembre fue de 0.18%, ubicándose por debajo de las expectativas, la inflación anual se ubicó en 3.74% llegando a su nivel más alto en cinco quincenas. El componente subyacente se aceleró a 4.26%, desde el 4.25% previo, mientras que la inflación no subyacente aumentó a 2.01% contra el 1.66% anterior.

Por su parte, en Estados Unidos los inversionistas ven con buenos ojos los comentarios recientes de Jerome Powell, sobre la decisión de política monetaria de la FED, quien reiteró que la baja de 25 puntos base en la tasa de referencia fue necesario para gestionar los riesgos en el mercado laboral, además de mencionar que no existe una trayectoria libre de riesgos, a la espera de que los aranceles vigentes se reflejen sobre la inflación.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,48%; por contra desde hace un año acumula aún un descenso del 7,43%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas anteriores, suma dos jornadas consecutivas de números positivos. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (10,69%), presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.