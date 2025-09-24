México

Cuáles son los beneficios de comer plátano todos los días

Este fruto se puede incluir en tu dieta diaria

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
En tu cocina no debe
En tu cocina no debe faltar esta fruta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más consumidas en el mundo debido a su sabor, accesibilidad y valor nutricional. Incorporar plátano en la dieta diaria representa diversas ventajas para la salud, respaldadas por estudios nutricionales y entidades sanitarias internacionales.

Esta fruta, deliciosa y que se consigue fácilmente en cualquier supermercado, es ideal para las personas porque no es nada cara y puedes comerla con facilidad. Aquí te contamos de todos los beneficios que tiene este alimento.

Comer plátano es bueno por todas estas razones

Plátano, una super fruta fácil
Plátano, una super fruta fácil de conseguir y comer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una fuente importante de carbohidratos, especialmente de azúcares naturales como la glucosa, la fructosa y la sacarosa, que proporcionan energía de manera rápida y sostenida. Esta característica convierte al plátano en una opción popular entre atletas y personas que requieren un aporte energético eficiente.

En cuanto a su contenido en fibra, el plátano favorece la salud digestiva al contribuir a la regularidad intestinal. La fibra presente en esta fruta ayuda a prevenir el estreñimiento y apoya el desarrollo de una microbiota intestinal saludable. Diversos estudios han demostrado que la fibra soluble en los plátanos puede contribuir al control de los niveles de colesterol en sangre.

El plátano es reconocido por su aporte significativo de potasio, un mineral esencial que cumple una función clave en la regulación de la presión arterial, el equilibrio de líquidos y la función muscular. El consumo regular de alimentos ricos en potasio, como el plátano, ayuda a compensar los efectos del sodio y puede disminuir el riesgo de hipertensión arterial. Además, mantener adecuados niveles de potasio beneficia la función cardíaca y puede reducir la probabilidad de accidentes cerebrovasculares.

(Imagen Ilustrativa Infobae).
(Imagen Ilustrativa Infobae).

Esta fruta proporciona vitaminas como la vitamina B6, necesaria para el metabolismo de proteínas, la formación de neurotransmisores y el fortalecimiento del sistema inmunológico. El plátano también aporta cantidades menores de vitamina C, magnesio y manganeso.

El consumo diario de plátano se asocia con un mejor estado de ánimo gracias a la presencia de triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina. Esta sustancia contribuye a la regulación del sueño, el apetito y la sensación de bienestar.

El plátano contiene antioxidantes como la dopamina y la catequina, que desempeñan un papel en la reducción del daño celular provocado por los radicales libres. Estos compuestos pueden contribuir a disminuir la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas.

Cada plátano es bajo en grasas y no contiene colesterol, lo que lo convierte en una opción adecuada para dietas cardiovasculares y de control de peso, siempre dentro de esquemas alimentarios equilibrados.

Temas Relacionados

PlátanoAlimentosSaludBienestarEstilo de VidaFrutasDietamexico-noticias

Más Noticias

Guana se disculpa con los seguidores de La Casa de los Famosos México por fallar al ‘cuarto noche’: “No quise traicionarme”

El actor y comediante fue acusado de “desleal” por sus excompañeros de habitación antes de salir del reality show

Guana se disculpa con los

Qué tan bueno es combinar el jugo de betabel con naranja por las mañanas

Este alimento puede ayudar a mejorar la salud en una bebida

Qué tan bueno es combinar

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Hidalgo, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son las localidades hidalguenses que destacan por su belleza

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Colocan altar con veladoras en CCH Sur como homenaje para el estudiante que fue asesinado

El menor de edad fue presuntamente atacado por Lex Ashton, de 19 años

Colocan altar con veladoras en

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

El pugilista cubano perdió ante el mexicano en mayo de este año

William Scull advierte a Canelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 61 bolsas con restos

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante le retira

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa

DEPORTES

William Scull advierte a Canelo

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”