Cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes a 13 minutos del inicio

El 'Skeletour World Tour' en CDMX iniciará el miércoles 24, en vez de este martes 23 (Ocesa)

Ante las inminentes presentaciones de la banda sueca Ghost como parte de su ‘Skeletour World Tour’ en la Ciudad de México, la empresa Ocesa acaba de difundir un importante comunicado relacionado con la salud de su líder y compositor.

“El concierto programado para hoy (23 de septiembre) en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, lo que imposibilita la presentación de la banda esta noche".

Así mismo, se explica que los shows programados para el miércoles y jueves continuarán según se esperaba.

“Los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto”.

Cabe mencionar que el primer concierto -y el último en anunciarse- en la capital azteca de la banda creadora de temas como ‘Dance Macabre’ y ‘Call Me Little Sunshine’ estaba programado para este martes 23 a las 20:00 horas y el comunicado de la empresa de espectáculos se difundió en sus redes sociales a las 19:47 horas, cuando ya los fans de la agrupación se encontraban en las inmediaciones del inmueble de Iztacalco.

Los primeros shows de Ghost anunciados para el Palacio de los Deportes en este 2025 fueron los del 24 y 25 de septiembre (Ocesa / Instagram)

El comunicado especificó que las personas recibirán su reembolso, dando por sentado que no se realizará una reposición del concierto cancelado.

“Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria. Si tu compra fue a través de puntos Ticketmaster, podrás solicitar tu reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde realizaste la compra”.

La empresa no mencionó nada acerca de una posible reposición del concierto que no se llevará a cabo (X)

Ghost había sumado una tercera fecha para sus conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, consolidando su posición como uno de los espectáculos en vivo más demandados de la actualidad.

Las entradas para los shows del 24 y 25 de septiembre se agotaron rápidamente, mientras que el concierto previsto para el 23 de septiembre fue cancelado de último momento, lo que evidencia la alta convocatoria del grupo en México.

El inicio del Skeletour World Tour 2025 en el AO Arena de Manchester el 15 de abril y su paso por el Madison Square Garden de Nueva York han elevado las expectativas a nivel internacional, situando a Ghost como referente en presentaciones de gran impacto audiovisual y musical en Europa y Estados Unidos.

La banda sueca consolida su éxito con conciertos sold out y una gira internacional de alto impacto (Ghost)

Tras el cierre de la etapa RE-IMPERATOUR 2023, la banda regresó a los escenarios con una gira internacional que culminó con dos conciertos sold out en el Kia Forum de Los Ángeles.

Estos eventos fueron registrados en el largometraje musical Rite Here Rite Now, que documenta la respuesta de su público.

La propuesta escénica de Ghost destaca por su fusión de teatralidad e identidad visual, acompañada de un sonido distintivo.

La propuesta escénica de Ghost fusiona teatralidad, identidad visual y un sonido premiado (Ghost)

Su discografía, reconocida con premios Grammy, se interpreta en vivo con una intensidad celebrada tanto por la crítica como por sus seguidores, quienes han seguido cada entrega de la serie digital Chapters, encargada de anunciar esta nueva etapa y profundizar en la narrativa artística del grupo.