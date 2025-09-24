Atrapan en Colima a hombre buscado por el FBI por posesión de metanfetaminas y parafernalia

El hombre ya fue puesto a disposición de las autoridades migratorias tras su detención.( @/FiscaliaColima)

La Fiscalía General del estado de Colima dio a conocer la detención de un hombre de nacionalidad estadounidense buscado por delitos de pornografía infantil, posesión de metanfetamina y posesión de parafernalia.

Tras recibir un beneficio de liberación en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del Estado, las autoridades mexicanas ejecutaron de inmediato una orden de aprehensión contra Gary Michael “N”, buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El detenido era buscado por las autoridades del estado de California por delitos relacionados con pornografía infantil, posesión de metanfetamina y posesión de parafernalia. Por ello, la Fiscalía General del Estado en coordinación con el FBI, llevó a cabo la detención tras confirmar los cargos mediante labores de investigación e inteligencia.

Una vez cumplida la orden judicial, Gary Michael “N” fue entregado a las autoridades migratorias para que se iniciaran los procedimientos administrativos correspondientes

Según información proporcionada por la Fiscalía del estado en un comunicado publicado en sus redes sociales, esta acción demuestra que ninguna persona que cometa un delito puede evadir la justicia, además, la institución subrayó su compromiso de colaboración con los países vecinos, destacando la importancia de sumar esfuerzos para localizar y detener a quienes intenten ocultarse en la entidad y garantizar que enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

Otra detención en Colima

A finales de enero de este año fue detenido otro sujeto de nombre Samuel “N”, de origen estadounidense, que era buscado por el FBI por los delitos de abuso sexual y pornografía infantil.

El hombre, que era prófugo, fue localizado y arrestado por elementos de la Fiscalía General del Estado tras una investigación que permitió identificar su zona de movilidad dentro del territorio mexicano.

Por otra parte, se dio a conocer que el operativo ejecutado por personal de la Policía de Investigación de la FGE, culminó con la captura de Samuel “N” mediante una orden de aprehensión. Posteriormente, el detenido fue entregado a las autoridades migratorias, quienes definieron los procedimientos administrativos a seguir.

En agosto de 2023 detuvieron a un sujeto de 38 años de nacionalidad estadounidense que también era buscado por el FBI por el delito de pornografía infantil.

La orden fue en cumplimiento de la orden de aprehensión dictada por el Magistrado de Sacramento, California, Estados Unidos, en contra del imputado. De acuerdo con las investigaciones dadas a conocer el responsable huyó ilegalmente del país fronterizo para evadir el proceso judicial de dicho delito desde el año 2019, siendo detenido hasta 2023 por las investigaciones de las instituciones de seguridad en el estado de Colima.