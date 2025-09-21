México

Intentó quemar a tres niñas en Colima pero su abuela llegó a salvarlas: ya fue procesada

Las menores fueron rescatadas por su abuela, quien las había ido a visitar

Por Guadalupe Fuentes

Las menores fueron rescatadas por su abuela momentos antes de Elizabeth "N" las amenazara con prenderles fuego Crédito: Fiscalía general del Estado de Colima (FGEC)

De acuerdo con la Fiscalía General de Colima (FGEC), Elizabeth “N” fue vinculada a proceso por tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar tras presuntamente intentar incendiar a tres niñas luego de haberlas rociado con una sustancia derivada del petróleo. Los hechos ocurrieron dentro de una casa ubicada en la colonia Leandro Valle, en Villa de Álvarez.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 12 de septiembre la abuela de las víctimas acudió a visitarlas, y al llegar al lugar escuchó a las menores de edad pedir ayuda. Momentos después, cuando ingresó a la casa se encontró con que la ahora imputada, estaba golpeando a una de las niñas con un palo además de haber rociado a las tres con una sustancia inflamable, que hasta el momento no ha sido identificada, y amenazarlas de prenderles fuego con un encendedor.

La rápida reacción de la abuela permitió que las menores fueran puestas a salvo fuera del inmueble, y posteriormente le habló a la policía para que los elementos detuvieran a Elizabeth “N” en el lugar de los hechos.

La agresora fue presentada ante el Juez de Control, quien determinó su vinculación a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar en perjuicio de las tres menores, así como por lesiones cometidas contra dos de ellas.

Además, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, reiteró su determinación de investigar y perseguir con rigor los delitos que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la protección de los derechos humanos en la entidad.

La fiscalía del estado dio a conocer la vinculación a proceso de la mujer identificada como Elizabeth N, por el delito de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio (Fiscalía General del Estado de Colima).

“La imputada fue puesta a disposición del Juez de Control, quien dictó auto de vinculación a proceso por tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar en agravio de las tres menores, así como por lesiones en perjuicio de dos de ellas, además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria”, se lee en el comunicado.

En este contexto, la institución subrayó la importancia de la participación de la ciudadanía para prevenir y combatir los delitos, además, mencionaron que la línea del 911 está disponible para reportar cualquier situación de riesgo que se presente.

