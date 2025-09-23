Mamá de Aarón Mercury llama “chismoso” al periodista que aseguró que su hijo tuvo una relación con Wendy Guevara

Gabo Cuevas aseguró que Aarón Mercury y Wendy Guevara tuvieron un encuentro íntimo. (IG)

A pocos días de la final de La Casa de los Famosos México, los rumores sobre algunos de sus participantes comienzan a ir en aumento; tal es el caso de Aarón Mercury.

En las últimas semanas, el creador de contenido se ha ganado el cariño del público pese a su poca presencia en televisión antes del reality show, situación que lo ha puesto como uno de los favoritos, pero también de los más “polémicos”.

El actor dijo lo que muchos ya sospechan en redes. Crédito: La casa de los famosos.

Gabo Cuevas revela supuesto encuentro íntimo entre Wendy Guevara y Aarón Mercury

Hace unos días, Gabo Cuevas habló en su canal de YouTube de un supuesto encuentro íntimo entre Mercury y Wendy Guevara, declaración que hizo estallar las redes.

“Me contó una fuente, me dice: ‘Me consta que es bisexual’. Esta persona me dijo: ‘Wendy Guevara y Aarón Mercury tuvieron sus queveres en una fiesta y mi ojo de loca no se equivioca’”. comentó el periodista.

Y agregó: “Inclusó me aseguró que la Wendy tuvo mejor desempeño con Aarón que con el niño del video”.

(Captura de pantalla YouTube)

Ante su revelación, el grupo de compañeros de periodista cuestionó la veracidad de su información, pero Cuevas se mantuvo firme y aseguró que confiaba plenamente en la persona que le compartió los detalles.

Mamá de Aarón Mercury explota contra Gabo Cuevas por rumores sobre su hijo

Días después de la revelación de Gabo Cuevas, la prensa acudió con Nancy González, mamá de Aarón Mercury, para conocer su postura, pues no es la primera vez que la vida sentimental de su hijo se vuelve foco de atención mientras está en el reality.

En una entrevista concedida a “Escandala”, la mamá de Mercury negó completamente los rumores sobre la supuesta bisexualidad de su hijo y llamó “chismoso” al periodista, incluso hizo alusión al reciente sketch de “La Cotorrisa”.

“Yo digo: ¿vas a dar información? Entonces suéltala completa, pon video, hazlo bien para que te creamos. Para mí solo es un chismoso", comentó.

Gabo Cuevas protagonizó un intercambio de declaraciones con la mamá de Aarón Mercury. (@gabocuevasc)

Asimismo, aseguró que Cuevas tiene poca credibilidad periodística y lo único que busca es generar polémica sin mostrar pruebas de lo que menciona.

“No tienes nada que decir y solo repites ‘de buena fuente’. Esto lo puede inventar cualquiera para llamar la atención. Así que no se debería de creer nada”, sentenció.

Gabo Cuevas le responde a la mamá de Aarón Mercury tras llamarlo “chismoso”

Gabo Cuevas no se quedó callado ante las palabras de la mamá de Aarón Mercury, por lo que en una reciente emisión de su programa aseguró que se ve “ridícula” pidiendo pruebas.

“Pide pruebas, pues que se las pida a Wendy. Entiendo que su hijo es su empresa, su ingreso, tiene que cuidarlo. No le conviene ventilar que es (bisexual), pero que no me pida pruebas a mí, sino a su hijo. Se ve ridícula la señora pidiéndome pruebas”, respondió.