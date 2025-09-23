Fuerza Regida inunda el ranking de las 10 canciones más sonadas en Apple México

Fuerza Regida se ha convertido en uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Marlboro Rojo de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

"Perlas Negras" del cantante mexicano Natanael Cano sigue en la segunda posición del listado mexicano. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Natanael Cano y Gabito Ballesteros. Quizás por esto es que Perlas Negras debuta en el ranking directamente en el segundo lugar.

3. ANSIEDAD

Fuerza Regida

La agrupación originaria de California sige liderando el ranking. (AP Photo/Marta Lavandier)

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. ANSIEDAD entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

Fuerza Regida se pone en el cuarto sitio con su tema "TU SANCHO" del ranking Apple en México. @fuerzaregida/Instagram

El sencillo de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto puesto, lo que apunta a que va de salida.

5. Culpable

Junior H

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México. (Foto AP/Felix Marquez)

Lo más nuevo de Junior H, Culpable, entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Dareyes De La Sierra entran en el ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en México. (Instagram/@dareydls)

En sexto lugar, continúa Frecuencia de Los Dareyes De La Sierra.

7. Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega

El cantante sonorense Luis R. Conriquez se queda con el séptimo sitio del listado con su canción "Chula Vente". (Instagram: Luis R. Conriquez)

Chula Vente de Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega se mantiene en séptimo lugar.

8. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Fuerza Regida es uno de los exponentes de música mexicana más importantes de la actualidad. (Instagram)

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Por Esos Ojos, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. PIÉNSALO

Junior H

"PIÉNSALO" del cantante mexicano Junior H se queda con el noveno sitio del ranking. (Foto AP/Felix Marquez)

PIÉNSALO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Junior H está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. Mejores Trainers

Victor Mendivil y Óscar Maydon

Mejores Trainersde Victor Mendivil y Óscar Maydon está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 14, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite “sentir” las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.