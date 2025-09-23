IMSS 2025: cómo tramitar tu jubilación en la plataforma Mi Pensión Digital

El instituto simplifica el proceso y permite a los trabajadores iniciar el trámite en línea y concluirlo con una sola visita presencial

El IMSS ha reforzado su compromiso con la digitalización de trámites y servicios para la población asegurada, pensionada y beneficiaria. Una de las innovaciones más relevantes es Mi Pensión Digital, un aplicativo en línea que facilita a los trabajadores en edad de retiro iniciar su solicitud de pensión sin largas filas ni procesos burocráticos.

Con esta herramienta, las personas que cumplen con los requisitos pueden realizar gran parte del procedimiento desde el portal oficial www.imss.gob.mx/pensiones y presentarse únicamente una vez en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente para entregar la documentación oficial.

Requisitos para acceder a la pensión IMSS

El trámite aplica para quienes buscan una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez. Los requisitos son claros:

Tener 60 años cumplidos (Cesantía en Edad Avanzada) o 65 años (Vejez).

Estar dado de baja en el régimen obligatorio del IMSS.

Contar con semanas de cotización mínimas: 500 semanas bajo la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973. 850 semanas bajo la LSS de 1997 (mínimo establecido para 2025).

Tener a la mano: CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico y una cuenta bancaria nivel 4 para recibir depósitos.

Cómo funciona Mi Pensión Digital

Edgar Arturo Gómez Ávalos, jefe de área en la División de Pensiones del IMSS, explicó que el proceso digital consta de seis pasos sencillos:

Verificación de datos personales y de beneficiarios. Confirmación de domicilio. Consulta de semanas cotizadas. Registro de la cuenta bancaria. Proyección del monto de la pensión. Agendar cita presencial en la UMF.

Con Mi Pensión Digital, el IMSS permite a los trabajadores iniciar en línea su trámite de jubilación y concluirlo en una sola visita a la UMF, reduciendo filas y simplificando el proceso

Al finalizar, el sistema muestra un cálculo aproximado de la pensión. Si el trabajador está de acuerdo, solo debe acudir a ventanilla con documentos oficiales como identificación, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y estado de cuenta.

En caso de contar con beneficiarios, se debe entregar documentación adicional, como actas de matrimonio y nacimiento, constancias de estudios o dictámenes médicos de discapacidad, según corresponda.

Diferencias entre regímenes

El IMSS recuerda que existen diferencias entre los regímenes de pensión:

LSS 1973: el monto se calcula con base en el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Con 65 años, se puede alcanzar hasta el 100 por ciento del salario promedio.

LSS 1997: la pensión depende del saldo acumulado en la Afore y contempla esquemas como Renta Vitalicia o Retiro Programado. Además, quienes cotizan desde 1997 pueden acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el objetivo de mejorar su monto de retiro.

Opciones adicionales

Para quienes no cumplen aún con las semanas necesarias, el IMSS ofrece modalidades como Persona Trabajadora Independiente (PTI), Persona Trabajadora del Hogar (PTH) y Persona Trabajadora de Plataforma Digital (PTPD), que permiten seguir acumulando semanas y conservar derechos de pensión.

Un paso hacia una jubilación más ágil

De acuerdo con cifras del instituto, hasta julio de 2025 existen 4.9 millones de pensionados bajo la LSS 1973, y actualmente están en trámite unas 38 mil solicitudes. Con Mi Pensión Digital, el IMSS busca simplificar el acceso a este derecho y brindar mayor seguridad a los trabajadores en su transición hacia el retiro.

Para más información y orientación personalizada, el IMSS pone a disposición la línea 800 623 2323, opción 3, donde personal especializado brinda asesoría sobre jubilación y pensiones.