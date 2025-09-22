México

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 22 de septiembre

La moneda canadiense cambia su valor constantemente en el mercado de divisas

Por Armando Montes

Guardar
Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el valor del dólar canadiense en México de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La moneda mexicana es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, la más negociada en América Latina y la tercera en todo el continente. Su precio es de gran trascendencia a nivel nacional como regional, pues el país se caracteriza por ser uno de los principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

La tasa de cambio es el costo de una moneda expresado en término de la divisa de otro país, esta conversión facilita el negocio internacional de bienes y servicios, así como la transferencia de fondos entre estados. Canadá y México sostienen una relación importante a raíz del acuerdo comercial T-MEC. Por estas razones a continuación te compartimos en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

El dólar canadiense se paga al comienzo del día de hoy a 13.3053 pesos en promedio. El valor de la divisa en el cierre de mercados de la jornada de ayer fue de 13.3551 pesos.

De acuerdo con información de Investing, el rango anual en el tipo de cambio de esta moneda está entre los 13.215 - 14.9402 pesos, esto representa una variación del 13.3119 en dicho periodo.

Diversos factores determina el nivel de tasa de cambio, las políticas monetarias, inflación, balanza de comercio y la expectativa de los consumidores son lagunas de las cuestiones que influyen en el valor de divisas.

Remesas desde Canadá a México

México es uno de los
México es uno de los principales socios comerciales de Canadá gracias al T-MEC (REUTERS/Christinne Muschi)

De acuerdo con estadísticas oficiales del último censo realizado en Canadá, los mexicanos son la tercera población de América Latina y el Caribe con mayor presencia en su territorio y el primero entre los países hispanohablantes de la región. En 2021 se contabilizaron un total de 132.220 personas originarias de México que viven dicho país.

El gobierno canadiense consideró que el 75.8 por ciento de esa población son habitantes permanentes que obtuvieron la ciudadanía canadiense por naturalización o que nacieron en México con padre o madre canadiense. El 24.2 por ciento fueron catalogados como residente no permanentes, en este grupo se encuentras los mexicanos que consiguieron una visa de trabajo o los estudiantes que se encuentran de intercambio.

Según el Gobierno de México las remesas provenientes de Canadá fueron de 216 millones de dólares durante el primer trimestre del año en curso y en 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares.

La economía en Canadá

En el mercado de divisas la oferta y demanda de las monedas determinará el valor de la tasa de cambio. Las políticas públicas, así como las monetarias tienen una gran influencia en la fluctuación de una moneda.

El dólar canadiense es la unidad monetaria oficial del país norteamericano y es representado bajo las siglas CAD en el mercado de divisas. Esta moneda ha sido utilizada en casi toda la historia del país.

Canadá se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y ante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aprobado en 2020 sostiene una gran relación comercial con el mercado nacional.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó que el país norteamericano se dirige a un periodo de crecimiento moderado después del “duro golpe” que representó la pandemia del coronavirus. 

En 2021 el país logró colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación del 14.5 por ciento en dicho mercado.

Se espera que durante el
Se espera que durante el segundo semestre del año la economía Canadiense se encarrile a un crecimiento (REUTERS/Chris Wattie/File Photo)

Previsiones económicas para este año

Los especialistas prevén que este año la situación financiera del país sufra menos dificultades económicas, tomando como base que la inflación se desaceleró el año pasado y las políticas monetarias del país fueron restrictivas.

El Banco Central del país ha luchado en los últimos años por bajar los índices de la inflación desde que el aumento de precios se registró en 2021. La economía de Canadá se vio impulsada el año pasado por el crecimiento histórico de la población.

Los economistas prevén que la economía del país vuelva a encarrilar en la segunda mitad de este año, en caso de que los canadienses logran aguantar la situación actual que atraviesa el país.

Temas Relacionados

México economíaCanadádólar canadienseTipo de cambioNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum aplaude pronóstico del FMI tras alza de crecimiento de México a 1% para 2025: “Se los dije, somos optimistas”

La presidenta aseguró que su gobierno está trabajando para sacar el país adelante

Sheinbaum aplaude pronóstico del FMI

Los postres sin azúcar favoritos de las celebridades para cuidar su figura y su salud

Conoce estas recetas que te ayudarán en tu dieta

Los postres sin azúcar favoritos

Tipo de cambio en México: dólar tropieza y el “súper peso” comienza la semana con ganancias

La divisa estadounidense perdió terreno ante la moneda mexicana tras la apertura de mercados de este lunes

Tipo de cambio en México:

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 22 de septiembre

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Temblor hoy 2 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 2 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche,

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Sheinbaum confirma investigación federal por

Sheinbaum confirma investigación federal por desaparición de artistas colombianos en CDMX

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 22 de septiembre: boleto dorado revela quién es el primer finalista

Así fue el presunto segundo intento de fraude en vivo de Televisa en La Casa de los Famosos a favor de El Guana

¿Quiénes son Regio Clown y B-King, artistas colombianos desaparecidos en México tras un concierto?

Aarón Mercury revela fraude de La Casa de los Famosos durante gala en vivo y fans temen por él: “La gente no es tonta”

DEPORTES

La agenda deportiva de Santiago

La agenda deportiva de Santiago Giménez, Edson Álvarez y demás mexicanos en Europa

Balón de Oro 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver la gala en vivo desde México

América vs Pumas: este el precio de los boletos para el clásico capitalino

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital