México

¿Habrá clases este lunes 22 de septiembre? La SEP responde

Cabe destacar que la fecha más reciente de suspensión de clases ocurrió el pasado martes 16 del presente mes

Por Omar Martínez

La SEP aclaró si habrá
La SEP aclaró si habrá clases este lunes 22 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 22 de septiembre habrá clases o no para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda entre diversos padres de familia, así como alumnas y alumnos de nivel básico, es debido a los recientes puentes, vacaciones y que se informó que habrá un fin de semana largo que aún queda para este mes de septiembre.

La más reciente suspensión de clases ocurrió el pasado martes 16 de septiembre debido a la conmemoración del Inicio de Guerra de Independencia.

Por ello, además de la información proporcionada por esta dependencia federal, se consultó al calendario oficial para aclarar si habrá o no este lunes 22 de septiembre.

La fecha más reciente de
La fecha más reciente de suspensión de clases ocurrió el pasado martes 16 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, así como con la información proporcionada, este lunes 22 de septiembre sí habrá clases para todas las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Esto debido a que no hay alguna fecha conmemorativa o actividad marcada por la SEP para suspender las clases este lunes 22 de septiembre.

Cabe destacar que este calendario también aplica para estudiantes de escuelas de nivel medio superior, es decir, de bachillerato o escuelas de preparatoria incorporadas a la SEP.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Próxima suspensión de clases para este mes de septiembre

Hay una fecha en este mes de septiembre cuando las clases serán suspendidas, de acuerdo a lo comunicado por la SEP y su calendario oficial de actividades académicas.

Esta suspensión de clases ocurrirá el viernes 26 de septiembre y la razón será por la junta de Consejo Técnico Escolar. Asimismo, será un fin de semana largo para todas y todos los estudiantes.

Calendario oficial de la SEP:
Calendario oficial de la SEP: Foto: Secretaría de Educación Pública.

La junta de Consejo Técnico Escolar es una reunión colegiada en la que participan directivos, docentes y personal educativo de una escuela para analizar y tomar decisiones sobre aspectos pedagógicos, administrativos y organizativos.

Estas sesiones tienen como objetivo principal fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como mejorar el ambiente escolar y la gestión educativa.

Durante las juntas, que suelen programarse de manera periódica, se revisan avances académicos, se identifican problemáticas que afectan el desempeño escolar y se plantean estrategias para atenderlas.

También se abordan temas relacionados con la convivencia, la formación docente y la implementación de políticas educativas dictadas por autoridades superiores.

El Consejo Técnico Escolar permite el intercambio de experiencias entre todos los integrantes de la comunidad educativa, fomenta el trabajo colaborativo y promueve la corresponsabilidad en la toma de decisiones.

Sus acuerdos buscan impactar positivamente en la calidad educativa de los estudiantes y en el funcionamiento general de la escuela.

