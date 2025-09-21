Zoé desata caos en la Cineteca Nacional: 3 mil asistentes para ver su concierto rompieron un récord inédito | VIDEO

Entre gritos y nostalgia, Zoé rompe récord en la Cineteca con 281107. (Cortesía)

La noche del viernes, la Cineteca Nacional fue testigo de uno de los acontecimientos más multitudinarios que haya visto el recinto: la proyección del icónico concierto 281107 de Zoé que congregó a miles de fanáticos.

Este evento no solo rompió récord de asistencia para un cine-concierto en la historia del recinto, sino que reafirmó el estatus de culto generacional que la banda ha forjado durante más de veinte años.

La proyección del concierto congregó a más de 3 mil fanáticos dentro de sus salas y a cientos más en los jardines, pasillos y espacios exteriores.

Desde las primeras horas de la tarde, seguidores de Zoé llegaron al complejo cultural, portando camisetas, discos de vinilo y toda clase de memorabilia en busca de vivir o revivir la experiencia del legendario concierto grabado en el Palacio de los Deportes en 2007.

La proyección del concierto 281107 reunió miles de voces dentro y fuera del recinto, haciendo historia y celebrando el legado de la banda. (Cortesía)

La demanda rebasó las expectativas y muchos asistentes, al no conseguir acceso a la sala principal, encontraron en las pantallas secundarias exteriores una oportunidad para no perderse la celebración. Incluso estos espacios terminaron saturados, demostrando la magnitud del fenómeno colectivo en torno a la música de la banda.

Durante la proyección, la interpretación de “Dead” provocó un momento especial que pronto se viralizó en redes sociales. Videos grabados por los mismos asistentes mostraron a la multitud –dentro y fuera del recinto– coreando al unísono la emblemática canción.

Los usuarios describieron la escena como “un culto generacional” que solo Zoé puede provocar en la actualidad, resaltando la capacidad del grupo para conectar a diversas generaciones en un mismo instante.

Entre gritos y nostalgia, Zoé rompe récord en la Cineteca con 281107. (Cortesía)

El legado del concierto 281107 resonó con fuerza en cada asistente, recordando la etapa en la que Zoé se consolidó como referencia obligada del rock alternativo mexicano y en español. Más allá de la música, la proyección en la Cineteca significó un homenaje al poder de convocatoria y la comunidad que el grupo ha cultivado a lo largo de las últimas dos décadas.

La euforia y nostalgia que despertó el evento al parecer confirman que, para Zoé y sus seguidores, el fenómeno va mucho más allá de los discos y los escenarios, consolidando su lugar único dentro de la cultura musical del país.

Todo esto sucedió en el marco de su venidera gira de conciertos en la Ciudad de México que cuenta con nada menos que cinco fechas en el Estadio GNP Seguros, antes llamado Foro Sol. Dicho lugar cuenta con la capacidad de recibir a 65 mil asistentes.

Más de 3 mil personas abarrotan las salas y logran un récord inédito. Crédito: Cortesía